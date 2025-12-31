Schimbări în fruntea CAS București. Noua șefă, vizată într-un dosar DNA

În ultima zi a anului, la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București ar fi fost numită într-o funcție de conducere Mihaela Nedelcu, persoană trimisă în judecată de DNA într-un dosar privind decontări nelegale de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, scrie jurnalistul Mihai Belu pe Facebook.

Belu afirmă că Mihaela Nedelcu ar fi fost trimisă în judecată pentru 36 de fapte de înșelăciune și două fapte de delapidare, într-un dosar cu 90 de inculpați, și că aceasta este acuzată că ar fi fraudat bugetul instituției pe care ar urma să o conducă.

Până la publicarea relatării, instituțiile vizate nu au transmis un punct de vedere cu privire la acuzațiile formulate în spațiul public, arată sursa.

În iulie 2018, Direcția Națională Anticorupție anunța trimiterea în judecată a 90 de inculpați, persoane fizice și juridice, într-un dosar legat de fraudarea fondurilor Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, prin decontarea nelegală a unor servicii medicale la domiciliu considerate fictive de procurori.

Potrivit comunicatului DNA, procurorii au reținut un prejudiciu de 20.040.591 lei în dauna Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate gestionat de instituția din București, în contextul unor raportări false și al folosirii nelegale a datelor unor asigurați pentru a obține decontări pentru servicii neprestate ori efectuate în condiții nelegale.

DNA arăta că Mihaela Nedelcu figurează între inculpați în calitate de administrator al unor societăți comerciale, fiind acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune în formă continuată cu 36 de acte materiale, delapidare în formă continuată (două infracțiuni) și instigare la fals informatic în formă continuată.

DNA menționa că dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, etapă care, potrivit Codului de procedură penală, reprezintă finalizarea anchetei și trimiterea rechizitoriului la instanță, fără a înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

În aceeași cauză, DNA spunea în 29 noiembrie 2018 că procurorii au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu mai mulți inculpați, pentru fapte legate de constituirea unui grup infracțional organizat și fraudele investigate în dosar, acorduri care au vizat pedepse cu închisoarea cu suspendare și interzicerea unor drepturi pe perioade determinate, în condițiile legii.