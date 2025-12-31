Social

Schimbări în fruntea CAS București. Noua șefă, vizată într-un dosar DNA

Comentează știrea
Schimbări în fruntea CAS București. Noua șefă, vizată într-un dosar DNASursa foto: cardeuropean.ro
Din cuprinsul articolului

În ultima zi a anului, la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București ar fi fost numită într-o funcție de conducere Mihaela Nedelcu, persoană trimisă în judecată de DNA într-un dosar privind decontări nelegale de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, scrie jurnalistul Mihai Belu pe Facebook.

Schimbări în fruntea CAS București

Belu afirmă că Mihaela Nedelcu ar fi fost trimisă în judecată pentru 36 de fapte de înșelăciune și două fapte de delapidare, într-un dosar cu 90 de inculpați, și că aceasta este acuzată că ar fi fraudat bugetul instituției pe care ar urma să o conducă.

Până la publicarea relatării, instituțiile vizate nu au transmis un punct de vedere cu privire la acuzațiile formulate în spațiul public, arată sursa.

DNA

DNA, Sursă foto: Facebook

Trimiterea în judecată din 2018 și acuzațiile DNA

În iulie 2018, Direcția Națională Anticorupție anunța trimiterea în judecată a 90 de inculpați, persoane fizice și juridice, într-un dosar legat de fraudarea fondurilor Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, prin decontarea nelegală a unor servicii medicale la domiciliu considerate fictive de procurori.

Sfârșitul unei ere: un post TV iconic se închide
Sfârșitul unei ere: un post TV iconic se închide
Cum și-a cucerit Sorin Bontea soția. N-a fost deloc ușor
Cum și-a cucerit Sorin Bontea soția. N-a fost deloc ușor

Potrivit comunicatului DNA, procurorii au reținut un prejudiciu de 20.040.591 lei în dauna Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate gestionat de instituția din București, în contextul unor raportări false și al folosirii nelegale a datelor unor asigurați pentru a obține decontări pentru servicii neprestate ori efectuate în condiții nelegale.

Ce spun procurorii

DNA arăta că Mihaela Nedelcu figurează între inculpați în calitate de administrator al unor societăți comerciale, fiind acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune în formă continuată cu 36 de acte materiale, delapidare în formă continuată (două infracțiuni) și instigare la fals informatic în formă continuată.

DNA menționa că dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, etapă care, potrivit Codului de procedură penală, reprezintă finalizarea anchetei și trimiterea rechizitoriului la instanță, fără a înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

În aceeași cauză, DNA spunea în 29 noiembrie 2018 că procurorii au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu mai mulți inculpați, pentru fapte legate de constituirea unui grup infracțional organizat și fraudele investigate în dosar, acorduri care au vizat pedepse cu închisoarea cu suspendare și interzicerea unor drepturi pe perioade determinate, în condițiile legii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:06 - Sfârșitul unei ere: un post TV iconic se închide
21:59 - ANSVSA trage linie la final de 2025: Sute de tone de produse alimentare, retrase de pe piață
21:53 - Viață mai bună la pensie: statele care oferă prețuri mici și sisteme medicale excelente
21:45 - Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați în noaptea de Revelion pentru siguranța cetățenilor
21:36 - 2026, un an de răscruce pentru România. Explicația ministrului Energiei
21:28 - După excesele de Revelion, Mary Berry propune o supă de roșii

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale