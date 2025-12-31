Plata indemnizațiilor pentru concediile medicale, diminuată cu o zi pentru toți salariații

Schimbare majoră pentru salariați. Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență prin care plata indemnizațiilor pentru concediile medicale va fi diminuată cu o zi, începând cu februarie 2026.

Măsura va fi aplicată provizoriu până la sfârșitul anului 2027 și are ca scop reducerea presiunii financiare asupra Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

Concret, potrivit noilor reguli, angajatorii vor suporta costul indemnizațiilor pentru primele cinci zile de concediu medical, iar plata de la FNUASS va începe de la ziua a șaptea și va continua până la revenirea completă a salariatului la muncă. Pentru situațiile în care indemnizațiile erau achitate integral din bugetul FNUASS, prima zi de concediu nu va mai fi plătită.

Măsura intervine într-un moment în care sistemul de asigurări sociale de sănătate se confruntă cu dezechilibre financiare semnificative. În prezent, restanțele la plata concediilor medicale depășesc 5 miliarde de lei, în timp ce Guvernul a alocat recent doar un miliard pentru acoperirea acestor obligații.

Până acum, legislația prevedea că primele cinci zile de concediu medical sunt achitate de angajator, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate prelua plata din ziua a șasea.

Indemnizațiile brute sunt supuse contribuțiilor la pensii, impozitului pe venit și, începând din 2024, contribuției la sănătate. Pentru anumite categorii, precum pensionarii, mamele în concediu de maternitate, persoanele care îngrijesc copii bolnavi sau pacienții cu afecțiuni oncologice, indemnizațiile continuă să fie plătite integral din bugetul FNUASS, încă din prima zi de concediu.

Ordonanța prevede că reducerea cu o zi a indemnizațiilor nu afectează stagiul de cotizare sau calitatea de asigurat. Perioadele de concediu vor fi recunoscute în continuare pentru calculul altor beneficii sociale și pentru menținerea continuității asigurărilor.

Detaliile privind aplicarea noilor reguli urmează să fie stabilite prin norme metodologice, care vor fi elaborate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Aceste norme vor clarifica calculul indemnizațiilor pentru fiecare tip de concediu medical și vor defini baza de calcul a acestora.

Guvernul introduce și un sistem de verificare mai riguros a certificatelor medicale, la sesizarea plătitorilor de indemnizații. Controlul va analiza documentele medicale, respectarea duratei legale a concediului și corectitudinea completării certificatelor medicale în raport cu diagnosticul pacientului.

Verificările vor fi coordonate de casele de asigurări de sănătate și de comisiile teritoriale de expertiză medicală. În cazul neregulilor constatate, pot fi sesizate structurile disciplinare ale Colegiului Medicilor din România, iar asigurații nu vor primi indemnizația aferentă concediului medical respectiv. Procedura unitară de control va fi stabilită prin hotărâre de Guvern în termen de 90 de zile.

Ordonanța mai prevede ajustări în modul de repartizare a fondurilor pentru asistența medicală primară. În 2026, 25% din buget va fi alocat plății per capita, iar 75% pentru plata pe serviciu medical, comparativ cu 35%-65% în 2025. Executivul susține că modificarea urmărește o utilizare mai eficientă a resurselor, fără a reduce bugetul total.

Pentru medicina stomatologică, suma orientativă alocată medicilor specialiști rămâne neschimbată față de trimestrul IV din 2025. În ambulatoriile integrate ale spitalelor, programul medicilor va fi stabilit de managerul unității, iar aceștia vor putea încheia cel mult două contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de specialitate, până la adoptarea unui contract-cadru definitiv.

Măsurile sunt justificate de Guvern ca fiind menite să optimizeze serviciile pentru pacienți, fără a afecta funcționarea unităților medicale publice.