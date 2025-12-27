Un nou tip de concediu pentru angajați, în pregătire. Va fi din nou loc de abuzuri

Un proiect de lege aflat în dezbatere la nivel legislativ în România propune introducerea unui nou tip de zile libere plătite acordate angajaților, cu scopul prevenirii epuizării profesionale, fenomen cunoscut și sub denumirea de burnout.

Dacă acest proiect va fi adoptat, prevederile referitoare la zilele de concediu și alte măsuri conexe ar urma să fie stabilite prin contractele colective de muncă sau prin regulamente interne ale angajatorilor. Informațiile publicate în presă arată detalii privind structura și efectele acestei inițiative legislative.

Proiectul legislativ are ca obiectiv crearea unui cadru normativ distinct pentru prevenirea epuizării profesionale, o stare asociată stresului cronic la locul de muncă și recunoscută ca fenomen de Organizația Mondială a Sănătății.

În prezent, legislația muncii din România nu reglementează explicit această situație, iar inițiatorii consideră că astfel de măsuri sunt necesare pentru protejarea sănătății lucrătorilor.

Propunerea legislativă include mai multe elemente noi legate de recunoașterea epuizării profesionale și modalitățile prin care angajatorii ar trebui să gestioneze riscurile psihosociale în cadrul locurilor de muncă.

Potrivit proiectului, epuizarea profesională ar urma să fie definită în acord cu clasificările internaționale, fără a-i acorda caracter medical, ci ca fenomen profesional determinat de stresul prelungit asociat condițiilor de muncă.

Documentul analizat menționează faptul că, în acest moment, lipsa unui cadru legal specific face ca măsurile de prevenire să depindă exclusiv de inițiative voluntare ale angajatorilor, iar angajații nu dispun de instrumente juridice suficiente pentru a semnala situațiile de suprasolicitare profesională.

Pentru angajatorii cu peste 50 de salariați sunt prevăzute, în proiect, obligații suplimentare, printre care elaborarea anuală a unui plan de prevenire a epuizării profesionale, realizarea unei evaluări interne a riscurilor psihosociale, precum și instituirea unui mecanism confidențial de sesizare a situațiilor de epuizare profesională.

Unul dintre elementele cheie ale inițiativei legislative este acordarea unui număr de zile de concediu pentru refacere profesională, care ar putea fi solicitate de salariați fără a necesita justificări medicale.

Conform informațiilor din proiect, aceste zile libere ar urma să fie acordate la cerere și fără condiția prezentării unor acte medicale, spre deosebire de alte forme de concediu legal existente.

În plus față de zilele libere, proiectul prevede și facilitarea accesului la activități de sprijin psiho-emoțional organizate de angajator. Participarea angajaților la aceste activități ar urma să fie voluntară și cu respectarea confidențialității.

Proiectul mai arată că „angajatorul poate suporta parțial sau integral costurile unor pachete pentru sprijin psiho-emoțional profesional”, iar „niciun salariat nu poate fi sancționat sau dezavantajat pentru neparticiparea la activitățile de sprijin psiho-emoțional profesional”.

Inițiatorii proiectului subliniază, în textul analizat, dreptul salariaților de a solicita o discuție formală privind reorganizarea sarcinilor sau volumul de muncă, fără riscul unor consecințe profesionale negative.

Proiectul introduce obligativitatea ca angajatorii să informeze anual salariații despre riscurile de epuizare profesională și metodele de prevenire, prin materiale informative sau sesiuni interne. De asemenea, riscurile psihosociale ar urma să fie incluse în evaluările interne ale riscurilor la nivelul unității.

Potrivit altor surse, proiectul legislativ depus în Parlament urmărește recunoașterea explicită a epuizării profesionale ca fenomen legat de muncă, acesta fiind primul demers legislativ de acest fel în România.

În prezent, proiectul de lege privind reglementarea epuizării profesionale și introducerea noului tip de concediu plătit se află în faza de analiză legislativă.

Pentru a intra în vigoare, textul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial. Până în momentul redactării acestei știri, nu există o decizie finală privind adoptarea actului normativ.

Pe fond, inițiativele de acest fel apar într-un context în care fenomenul burnout este din ce în ce mai discutat la nivel european și internațional, iar în România există inițiative civice de susținere a unei legi dedicate acestui subiect.