Programul băncilor în perioada Crăciunului și a Anului Nou

În perioada sărbătorilor de iarnă, inclusiv de Crăciun și de Anul Nou, băncile din România își modifică programul de lucru, majoritatea sucursalelor fiind închise pentru public, iar în ajunul zilelor libere legale orarul fiind redus.

Clienții sunt îndemnați să își organizeze din timp operațiunile care presupun prezența la ghișeu, în timp ce serviciile digitale, precum internet și mobile banking, precum și rețelele de bancomate rămân disponibile în mod normal. BCR anunță că toate unitățile și centrele corporate vor fi închise în zilele de 25 și 26 decembrie 2025, precum și pe 1, 2, 6 și 7 ianuarie 2026.

În ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, și în ajunul Anului Nou, pe 31 decembrie, programul BCR va fi redus, până la ora 15:00, respectiv 14:00. Sucursalele din centrele comerciale fac excepție și vor funcționa conform programului magazinelor. Aplicația George, ATM-urile și zonele Easy 24 Banking vor rămâne disponibile non-stop.

Sucursalele UniCredit Bank vor fi închise în zilele de 25 și 26 decembrie, precum și pe 1, 2, 6 și 7 ianuarie. În 24 și 31 decembrie, unitățile vor avea program redus, între orele 9:00 și 13:30. Banca le recomandă clienților să își planifice din timp operațiunile importante, înainte de perioada sărbătorilor.

Banca Transilvania anunță program redus pe 24 decembrie, iar în prima zi de Crăciun toate unitățile vor fi închise. Pe 26 decembrie, vor funcționa doar agențiile din centrele comerciale, conform programului mall-urilor.

La ING Bank, agențiile fizice vor fi închise pe 25 decembrie, însă clienții vor putea utiliza în continuare aplicația mobilă și ATM-urile, care vor funcționa normal.

Raiffeisen Bank va avea program redus la unele unități în ajunul Crăciunului. În zilele de 25 și 26 decembrie, majoritatea sucursalelor vor fi închise, cu excepția celor din mall-uri, care vor respecta orarul centrelor comerciale.

CEC Bank va avea sucursalele închise pe 25 și 26 decembrie, precum și pe 1, 2, 6 și 7 ianuarie. În această perioadă, clienții vor avea în continuare acces la Internet Banking, Mobile Banking și rețeaua de ATM-uri, iar call center-ul băncii va funcționa zilnic pentru asistență.

La BRD, majoritatea unităților vor fi închise în zilele de 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie. În 24 și 31 decembrie, programul va fi redus, cu excepția sucursalelor din centrele comerciale, care vor funcționa conform programului mall-urilor.

Clienții sunt îndemnați să folosească serviciile digitale ale băncilor, precum aplicațiile de internet și mobile banking, pentru plăți, transferuri sau alte operațiuni bancare, deoarece ghișeele vor fi închise ori vor funcționa după un program redus în zilele de sărbătoare legală.

În plus, rețeaua de bancomate va funcționa în continuare, permițând retrageri și depuneri de numerar fără întrerupere.