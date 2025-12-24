Traficul de sărbători. Cele mai aglomerate rute și sfaturi pentru șoferi

În perioada Crăciunului și a Anului Nou, traficul rutier din România se modifică rapid, deoarece plecările au loc pe intervale scurte, iar întoarcerile ajung să se suprapună, de regulă, în după-amiezile și serile din zilele libere. În plus, iarna aduce episoade de ceață, ploaie, lapoviță sau ninsoare, care reduc vizibilitatea și cresc timpii de deplasare.

Traficul este intens pe rutele dintre București și zonele turistice, dar și pe principalele culoare care leagă regiunile istorice ale țării.

DN 1 București – Ploiești – Brașov (Valea Prahovei) rămâne una dintre cele mai aglomerate artere în perioadele de vârf, mai ales când turiștii urcă spre stațiunile montane sau coboară spre Capitală.

A2 București – Constanța poate avea, la rândul ei, trafic intens în zilele cu deplasări masive, chiar dacă sezonul de iarnă nu are același volum turistic ca vara.

A1 București – Pitești și A3 București – Ploiești sunt rute pe care se concentrează fluxul spre vest și nord, dar și rutele ocolitoare folosite când DN 1 se aglomerează.

În mod obișnuit, cele mai încărcate intervale sunt:

înainte de Crăciun, când se pleacă spre familie sau spre zone turistice;

în a doua zi de Crăciun și în zilele imediat următoare, când mulți se întorc spre orașele mari;

la final de an și la început de ianuarie, când se repetă același tipar, în funcție de zilele libere.

În aceste zile, diferența dintre un drum scurt și unul foarte lung ține de ora plecării, de starea vremii și de gradul de pregătire al șoferului.

Pentru actualizări, șoferii pot urmări informările Centrului Infotrafic, publicate pe pagina dedicată „Info Trafic”, unde sunt prezentate alerte, restricții temporare și situații punctuale.

Un exemplu de comunicare publică arată că, pe lângă informarea despre condițiile meteo și starea carosabilului, Infotrafic include și recomandări concrete de conduită preventivă.

Planificați plecarea și pregătiți alternative. Când o arteră se blochează, timpul pierdut crește rapid, mai ales în zonele montane sau la intrările în orașe. Dacă ruta principală nu mai poate fi folosită, schimbarea traseului este utilă doar dacă decizia este luată din timp și pe baza informațiilor actualizate

Echiparea mașinii pentru iarnă nu este opțională când carosabilul are zăpadă sau polei. Poliția Română a reamintit obligativitatea folosirii anvelopelor de iarnă pe suprafețe acoperite cu gheață, polei sau zăpadă și a insistat pe prudență sporită, distanță mai mare și evitarea manevrelor riscante.

Păstrați distanța și evitați frânările bruște. Pe carosabil umed sau alunecos, distanța de oprire crește, iar un șir de frânări în lanț poate bloca o coloană pe kilometri. În recomandările transmise public, polițiștii au cerut explicit șoferilor să mărească distanța în mers și să nu se angajeze în manevre riscante.

Asigurați vizibilitatea și fiți vizibili. Parbrizul și geamurile trebuie curățate, iar ștergătoarele și climatizarea trebuie să funcționeze corect. În condiții de ploaie și vizibilitate redusă, folosirea luminilor de întâlnire pe timp de zi este una dintre recomandările reluate în comunicările publice.

Rămâneți calmi în coloană și nu blocați intersecțiile. În perioade aglomerate, un incident minor sau o oprire neregulamentară poate produce blocaje temporare. Poliția a cerut șoferilor să își păstreze calmul, să evite depășirea coloanelor și să nu blocheze intersecțiile.