Începe recensământul traficului rutier în România. Categoriile de drumuri vizate

Trafic. Sursă foto: Facebook
Recensământul General de Circulație Rutieră începe pe 21 aprilie 2026 în România. CNAIR va colecta date esențiale pentru infrastructură, fără oprirea traficului.

Recensământul traficului rutier în România începe marți. Autoritățile lansează o acțiune amplă de colectare a datelor despre trafic rutier

Recensământul General de Circulație Rutieră începe marți, 21 aprilie 2026, la nivelul întregii țări. Acțiunea este organizată de CNAIR, prin CESTRIN, și are rolul de a furniza date esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport.

Procesul se desfășoară în baza Normativul AND 557/2025, document care stabilește modul de colectare și analiză a traficului pe drumurile naționale, județene și comunale. Înregistrările vor fi realizate atât automat, cu ajutorul sistemelor de monitorizare, cât și manual, în puncte stabilite la nivel național.

Datele colectate vor sta la baza deciziilor privind investițiile și siguranța rutieră

Potrivit CNAIR, recensământul urmărește să determine volumul și structura traficului, în funcție de tipurile de vehicule. Informațiile vor contribui la actualizarea indicatorilor privind evoluția cererii de transport și vor sprijini fundamentarea proiectelor de infrastructură, lucrările de întreținere și măsurile pentru creșterea siguranței rutiere.

Totodată, aceste date vor fi utilizate pentru actualizarea modelelor de transport și a bazelor tehnice de date utilizate de autorități.

Recensământul va fi realizat atât prin metode automate (utilizând sisteme automate de monitorizare), cât și prin metoda manuală, în puncte de înregistrare stabilite strategic la nivel național. Potrivit Normativului AND 557/2025, perioadele de înregistrare sunt alese astfel încât să surprindă variațiile sezoniere și zilnice ale traficului, incluzând zile lucrătoare, de weekend și perioade de vârf turistic”, a transmis CNAIR.

Calendarul măsurătorilor include mai multe perioade din an, pentru o imagine completă a traficului

Pentru drumurile de interes național, colectarea datelor este programată în zilele de 21 aprilie, 27 aprilie, 10 mai, 24 iulie, 9 august, 29 august, 3 octombrie, 22 octombrie și 6 noiembrie. În aceste intervale, înregistrările se vor face pe durata a opt ore. Excepție face data de 20 mai, când monitorizarea va fi continuă, pe parcursul a 24 de ore.

Pe drumurile județene și comunale, înregistrările vor avea loc în aceleași zile, însă durata zilnică va fi de 14 ore. Și în acest caz, pe 20 mai, colectarea datelor se va desfășura fără întrerupere timp de 24 de ore.

Reprezentanții CNAIR precizează că aceste date pot fi ajustate în funcție de necesitățile operative identificate pe parcursul acțiunii.

Recensământul traficului rutier în România. Monitorizarea nu afectează circulația și nu implică oprirea vehiculelor

Autoritățile au anunțat că desfășurarea recensământului nu va perturba circulația rutieră. Echipele implicate în colectarea datelor vor fi poziționate în afara părții carosabile.

De asemenea, acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părții carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat”, au transmis autoritățile.

Rezultatele vor contribui la planificarea infrastructurii și evaluarea impactului asupra mediului

După finalizarea procesului, datele vor fi centralizate și integrate în bazele tehnice utilizate de instituțiile responsabile de infrastructura rutieră. Informațiile obținute sunt esențiale pentru proiectarea investițiilor viitoare și pentru planificarea lucrărilor de întreținere.

În același timp, analiza fluxurilor de trafic permite evaluarea impactului asupra mediului. Datele colectate vor facilita estimarea nivelului emisiilor poluante și vor sprijini elaborarea strategiilor pentru îmbunătățirea calității aerului.

