Fake news despre monitorizarea totală a traficului, demontat de Ministerul de Interne

Un fake news care circula în mediul online a fost demontat de Ministerul Afacerilor Interne, după ce mesajele false de pe rețelele de socializare sugerau că autoritățile urmăresc controlul total al traficului sub pretextul îmbunătățirii siguranței rutiere. Oficialii MAI au precizat că informațiile sunt neadevărate și că astfel de mesaje reapar periodic în ultimii doi ani.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis joi că pe rețelele de socializare și pe cele de mesagerie circulă mesaje false despre operaționalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetățenilor în trafic și în zonele publice. Oficialii MAI au precizat că tema a fost reluată periodic în ultimii doi ani.

Ministerul a subliniat că de fiecare dată a dezmințit aceste informații și a îndemnat cetățenii să se informeze din surse oficiale. MAI a reiterat că siguranța rutieră rămâne o prioritate și nu trebuie confundată cu zvonurile apărute online.

Mesajele distribuite în mai multe grupuri online susțineau că autoritățile urmăresc controlul total al mobilității sub pretextul îmbunătățirii siguranței rutiere și reducerii accidentelor. Ministerul de Interne a precizat că aceste informații nu corespund realității.

Ministrul Cătălin Predoiu a explicat că Sistemul „E-Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins pentru a colecta imagini de la camerele locale și de la șoferi. Oficialul a subliniat că proiectul are scop de protecție și siguranță, iar o parte din amenzile aplicate va fi folosită pentru educație rutieră și mentenanța sistemelor.

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că OUG aflată în dezbatere publică stabilește cadrul legal pentru folosirea imaginilor de la camerele de trafic în identificarea abaterilor și generarea proceselor verbale digitale.

Oficialii au reacționat după acuzațiile lui Cătălin Drulă privind neutilizarea camerelor deja instalate. Autoritățile au explicat că fiecare cameră instalată de autoritățile locale trebuie omologată și testată înainte de a fi conectată la sistemul național.