Social

Fake news despre monitorizarea totală a traficului, demontat de Ministerul de Interne

Comentează știrea
Fake news despre monitorizarea totală a traficului, demontat de Ministerul de InterneSursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Un fake news care circula în mediul online a fost demontat de Ministerul Afacerilor Interne, după ce mesajele false de pe rețelele de socializare sugerau că autoritățile urmăresc controlul total al traficului sub pretextul îmbunătățirii siguranței rutiere. Oficialii MAI au precizat că informațiile sunt neadevărate și că astfel de mesaje reapar periodic în ultimii doi ani.

MAI dezminte zvonurile despre supravegherea extinsă a cetățenilor în trafic

Ministerul Afacerilor Interne a transmis joi că pe rețelele de socializare și pe cele de mesagerie circulă mesaje false despre operaționalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetățenilor în trafic și în zonele publice. Oficialii MAI au precizat că tema a fost reluată periodic în ultimii doi ani.

Ministerul a subliniat că de fiecare dată a dezmințit aceste informații și a îndemnat cetățenii să se informeze din surse oficiale. MAI a reiterat că siguranța rutieră rămâne o prioritate și nu trebuie confundată cu zvonurile apărute online.

MAI a clarificat scopul extinderii Sistemului „E-Sigur”

Mesajele distribuite în mai multe grupuri online susțineau că autoritățile urmăresc controlul total al mobilității sub pretextul îmbunătățirii siguranței rutiere și reducerii accidentelor. Ministerul de Interne a precizat că aceste informații nu corespund realității.

Exclusiv. România pe marele ecran: filmul care stârnește emoții și controverse
Exclusiv. România pe marele ecran: filmul care stârnește emoții și controverse
Vreme schimbătoare la final se săptămână. ANM a emis Cod portocaliu de vânt puternic
Vreme schimbătoare la final se săptămână. ANM a emis Cod portocaliu de vânt puternic
trafic politie

trafic politie / Sursă foto: Facebook

Ministrul Cătălin Predoiu a explicat că Sistemul „E-Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins pentru a colecta imagini de la camerele locale și de la șoferi. Oficialul a subliniat că proiectul are scop de protecție și siguranță, iar o parte din amenzile aplicate va fi folosită pentru educație rutieră și mentenanța sistemelor.

Sistemul E-Sigur, clarificări privind utilizarea camerelor de trafic

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că OUG aflată în dezbatere publică stabilește cadrul legal pentru folosirea imaginilor de la camerele de trafic în identificarea abaterilor și generarea proceselor verbale digitale.

Oficialii au reacționat după acuzațiile lui Cătălin Drulă privind neutilizarea camerelor deja instalate. Autoritățile au explicat că fiecare cameră instalată de autoritățile locale trebuie omologată și testată înainte de a fi conectată la sistemul național.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:28 - Mihai Fifor, atac la Diana Buzoianu: La fel de goală de orice sentiment de compasiune
14:22 - Ministrul Finanțelor, promisiuni pentru 2026: TVA rămâne neschimbat
14:13 - România pe harta globală a divertismentului. S-a lansat DraculaLand, o investiție privată de peste 1 miliard de euro
14:05 - Nicușor Dan, laude pentru Victor Rebengiuc: Ce remarc eu este onestitatea actorului
13:56 - Fake news despre monitorizarea totală a traficului, demontat de Ministerul de Interne
13:47 - Administrația Naţională Apele Române își asumă o parte din vina pentru criza apei potabile din Prahova

HAI România!

Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal

Proiecte speciale