Primăria Capitalei anunță schimbări în transportul în comun. Autobuzele vor circula mai rapid

Autobuz. Sursa foto: Facebook/Societatea de Transport București STB SA
Primăria Capitalei a anunțat pe Facebook extinderea măsurilor dedicate prioritizării transportului public, prin introducerea unei noi benzi unice pentru autobuze pe bulevardul Regele Mihai I, pe ambele sensuri de circulație. Măsura intră în vigoare de sâmbătă și vizează fluidizarea traficului pentru mijloacele de transport în comun.

Primăria Capitalei anunță schimbări în transportul în comun

Potrivit administrației locale, pe acest tronson vor circula fără întreruperi mai multe linii importante de autobuz, între zona Arcul de Triumf și Piața Presei. Este vorba despre liniile 100, 203, 205, 331, 331B și 335, care vor beneficia de prioritate pe un culoar dedicat.

Noua bandă unică are o lungime de aproximativ 1,2 kilometri și este amplasată pe axul central al bulevardului. Pentru a permite funcționarea noului sistem, au fost realizate și modificări în organizarea stațiilor de transport public, în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI).

Bandă unică pentru autobuze

Astfel, stațiile „Arcul de Triumf”, „Muzeul Satului” și „Piața Presei” au fost reconfigurate pentru a deservi noile fluxuri de autobuze, în funcție de liniile care tranzitează fiecare punct. În plus, de sâmbătă, și autobuzele liniilor 331 și 331B vor opri în stația „Piața Presei” de pe culoarul dedicat transportului public.

Reprezentanții Primăriei București susțin că astfel de intervenții fac parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a traficului urban, menit să reducă timpii de deplasare și să încurajeze utilizarea transportului în comun în detrimentul autoturismelor personale.

Autobuzele vor circula mai rapid

Conform datelor prezentate de autorități, în Capitală au fost implementați până în prezent aproximativ 58 de kilometri de benzi unice pentru autobuze. Acestea au dus, potrivit administrației locale, la o reducere a timpilor de parcurs pe mai multe artere importante și la o creștere a numărului de călători.

În paralel, în București funcționează și o rețea extinsă de culoare dedicate transportului public, însumând aproximativ 65 de trasee prioritizate pe mai multe bulevarde. Autoritățile au declarat că extinderea acestor măsuri rămâne o direcție principală în strategia de mobilitate urbană, cu obiectivul de a eficientiza transportul în comun și de a reduce aglomerația din trafic.

