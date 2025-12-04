Șoferii, urmăriți de „Big Brother” pe șosele din România. Sistemul de supraveghere, dat în folosință de vineri

Toate drumurile expres și naționale vor fi monitorizate integral începând de vineri, ora 14:000. Măsura va fi impusă pentru disciplinarea traficului și reducerea accidentelor, conform Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Camerele de monitorizare amplasate pe DN1, pe autostrăzile A1, A2, A3, A10, dar și pe arterele majore din București, anume Bulevardul Iuliu Maniu, Regina Elisabeta, Gheorghe Magheru, Unirii, Aviatorilor și I.C. Brătianu, au fost oficial puse în funcțiune.

De vineri, ora 14:00, sistemul va fi extins și pe toate drumurile expres (DEx12, DEx16, DEx4, DEx5A, DEx6), precum și pe drumurile naționale DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7 și arterele adiacente, completând practic rețeaua de monitorizare la nivel național.

Implementarea acestui sistem face parte din proiectul amplu de Supraveghere Inteligentă a Traficului Rutier, coordonat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Centrul de Informatică Rutieră.

Camerele sunt interconectate într-o bază de date unică, gestionată de Direcția Rutieră, care permite:

identificarea automată a numerelor de înmatriculare (ANPR),

verificarea în timp real a valabilității RCA, ITP și rovinietei,

detectarea vitezei instantanee și medii între puncte,

semnalarea vehiculelor suspecte sau căutate în dosare penale.

În paralel, sistemul este compatibil cu platforma ETRAFFIC, care colectează date privind fluxurile de trafic, pentru ajustarea semaforizării și identificarea congestiilor.

Potrivit Ministerului Transporturilor, obiectivul principal este reducerea numărului de accidente rutiere și creșterea disciplinei în trafic. Totuși, surse din sistem afirmă că proiectul are și o componentă de control fiscal, întrucât permite corelarea datelor din trafic cu cele din Sistemul de monitorizare al transporturilor de mărfuri (RO e-Transport) și RO e-Factura.

„De exemplu, un camion care apare pe camere fără a avea înregistrare în e-Transport poate fi semnalat automat inspectorilor ANAF”, explică o sursă tehnică implicată în proiect.

Rețeaua actuală numără peste 10.000 de camere fixe și mobile, distribuite pe tronsoanele de mare circulație. Datele sunt centralizate în 24 de centre regionale de comandă, fiecare dotat cu echipamente de analiză video bazate pe inteligență artificială (AI), capabile să recunoască:

depășiri ilegale;

treceri pe roșu;

opriri neregulamentare;

folosirea benzii de urgență;

lipsa centurii de siguranță sau utilizarea telefonului la volan;

Rezultatele sunt transmise automat către polițiștii rutieri, care pot genera procese-verbale electronice fără intervenție umană.

Un aspect mai puțin discutat, dar confirmat de surse guvernamentale, este testarea tehnologiei de recunoaștere facială în zona centrală a Capitalei, în special pe Magheru, Aviatorilor și Unirii.