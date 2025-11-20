MAI, clarificări despre schimbările recente în Sistemul de supraveghere E-Sigur

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a oferit, joi, noi precizări privind Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului. Instituția precizează că OUG aflată în dezbatere publică stabilește cadrul legal pentru utilizarea imaginilor în identificarea abaterilor și generarea proceselor verbale digitale, iar camerele instalate de autoritățile locale trebuie omologate și testate înainte de conectarea la sistemul național.

Ministerul Afacerilor Interne a oferit joi precizări privind Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului. Instituția a transmis că Sistemul E-Sigur nu este blocat și se află în etapa de integrare și omogenizare tehnică, proces necesar pentru funcționarea unui sistem automatizat la nivel național.

”Afirmaţiile conform cărora «camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite, lipseşte doar voinţa MAI» sunt profund eronate şi ignoră realitatea tehnică, juridică şi operaţională care guvernează implementarea unui sistem automatizat la scară naţională”, au transmis reprezentanții MAI.

MAI precizează că OUG aflată în dezbatere publică stabilește cadrul legal pentru utilizarea imaginilor în identificarea abaterilor și generarea proceselor verbale digitale. Camerele instalate de autoritățile locale trebuie omologate și testate înainte de conectarea la sistemul național, pentru a preveni erori care ar putea afecta validitatea proceselor verbale.

Ministerul a explicat că Sistemul E-Sigur cuprinde infrastructură națională de procesare video, algoritmi ANPR, module de analiză automată, fluxuri securizate de date, audit tehnic și metadate certificate, conectări cu bazele de date MAI, comunicare cu proprietarul sau contravenientul și o arhitectură unică pentru toate unitățile administrativ-teritoriale. Echipamentele instalate de autoritățile locale sunt diverse, cu standarde, tehnologii și protocoale diferite.

Procesul de omogenizare, testare și certificare este în curs, iar MAI poate valida conectarea camerelor numai după ce acestea respectă cerințele privind acuratețea datelor, securitatea cibernetică, auditarea tehnică și compatibilitatea cu hub-ul MAI. Proiectul de OUG inițiat de ministrul Cătălin Predoiu stabilește cadrul legal care permite funcționarea completă a sistemului, iar în prezent multe operațiuni sunt realizate manual de autoritățile locale.

Sistemul E-Sigur permite procesarea automată a abaterilor, digitalizarea completă a fluxului dintre poliţist, proprietar şi contravenient şi generarea proceselor verbale digitale. Sistemul include captură video şi metadate, identificare automată prin ANPR, asociere cu baza de înmatriculări şi generare electronică a procesului-verbal, conform standardelor europene.

Instituția a explicat că, în prezent, peste 30.000 de abateri au fost procesate cu aproximativ 700 de camere operative, iar extinderea sistemului va include toate camerele locale şi imagini trimise de şoferi. Proiectul de OUG stabileşte cadrul legal care permite funcţionarea completă a sistemului, iar consultarea publică este deschisă încă 10 zile pentru observaţii şi propuneri.