Cătălin Predoiu, despre crima din Teleorman: Se observă o breșă de sistem în poliție și parchet

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, spune că sistemul a eșuat în cazul crimei din Teleorman, explicând că nici polițiștii, nici procurorii nu au evaluat corect pericolul în care se afla femeia ucisă pe stradă de fostul soț împotriva căruia avea un ordin de protecție. Predoiu a precizat că există multe cazuri în care autoritățile au intervenit corect și au salvat vieți, iar eșecurile țin și de „cultură” și modul în care românii percep fenomenul violenței domestice.

Femeia ucisă pe o stradă din comuna Beciu avea două ordine de protecție împotriva fostului soț și depusese plângere pentru răpire și viol, însă bărbatul a fost cercetat în stare de libertate.

„Clar aici a fost o greșeală și din partea poliției și din partea procurorului. Procurorul general a dispus o verificare, probabil va avea în vedere anumite măsuri, cert e că pe zona de poliție era nevoie de o altă abordare, mult mai precisă în evaluarea acestui pericol. Poliția Română va lua măsuri, care pot fi de ordin disciplinar până la măsuri care implică o anchetă penală, vom vedea”, a explicat Cătălin Predoiu.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a recunoscut că nici polițiștii, nici procurorul nu au evaluat corect pericolul și a anunțat că vor urma măsuri față de cei care au acționat în acest caz.

Ministrul Cătălin Predoiu a declarat că în cazul de la Teleorman a existat o „breșă de sistem” în poliție, parchet și justiție, generată atât de reglementări, cât și de modul de abordare cultural al fenomenului de violență domestică.

Predoiu a menționat că, în alte situații, polițiștii au intervenit la timp și au acționat corespunzător. Ministrul a dat exemplul unui caz recent, când o femeie maltratată a sunat la 112, a întrerupt apelul, iar după ce a fost căutată pe o suprafață de 10 hectare, a fost găsită de autorități și protejată înainte de repetarea agresiunii.

Ministrul Cătălin Predoiu a anunțat că va propune o ordonanță de urgență care să le permită polițiștilor să rețină pe loc agresorii care încalcă ordinele de protecție, eliminând interpretările subiective privind gradul de pericol. El a subliniat că unele probleme țin de pregătirea personalului, iar altele de modul cultural în care societatea privește violența domestică.

Predoiu a precizat că MAI va implementa un pachet de patru reforme majore pentru modernizarea instituției, incluzând proiecte de acte normative și ordine ministeriale care vizează traficul rutier, dispeceratele, Jandarmeria Română și combaterea violenței domestice. Ministrul a adăugat că mecanismele existente au funcționat în numeroase cazuri dificile, însă mai există situații care necesită intervenții suplimentare.