Cătălin Predoiu, despre numărul redus de polițiști: MAI face munca a 140.000 de oameni cu 125.000

MAI se confruntă cu un deficit major de personal, de aproape 23%, astfel că 125.000 de angajaţi acoperă munca a 140.000. Lipsa totală ajunge la aproximativ 30.000 de oameni, iar în unele structuri unde ar trebui să lucreze 10 poliţişti sunt doar 7, a spus Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că MAI funcţionează cu un deficit de aproximativ 23%, ceea ce înseamnă că 125.000 de angajaţi fac munca destinată unui aparat de 140.000. El a precizat că, deşi în ultimii ani s-au recrutat aproximativ 6.000 de persoane anual, lipsa rămâne una semnificativă, de aproximativ 30.000 de oameni, iar în unele structuri unde ar trebui să fie 10 poliţişti sunt doar 7.

”Unde am 7 polițiști ar trebui să am 10, ca să îndeplinim și nivelul de siguranță, și condițiile normale de muncă, pentru că MAI face munca a 140.000 de oameni cu 125.000.” a declarat Cătălin Predoiu.

Predoiu a explicat că soluţia identificată pentru acoperirea deficitului este accelerarea procesului de tehnologizare, inspirată din experienţa unor state din zona Golfului, unde digitalizarea din domeniul afacerilor interne este avansată. Ministrul a primit o invitaţie oficială din partea Ministerului de Interne şi a vicepremierului Arabiei Saudite pentru discuţii aplicate cu specialişti privind modelele de modernizare.

Cătălin Predoiu a declarat că în MAI există o situație foarte complicată din punctul de vedere al resurselor umane, cu deficite estimate la 22–25%, care necesită o analiză atentă și nu una „pompieristică”. Acesta a explicat că orice decizie trebuie să țină cont de implicațiile asupra ordinii și siguranței publice, precum și de eventualele vulnerabilități ale sistemului.

Ministrul a atras atenția că aproximativ 16.000 de cadre se pot pensiona, dintre care 10.000 au parcurs deja procedurile, iar o eventuală ieșire masivă din sistem ar putea destabiliza instituția. Predoiu a precizat că a insistat pentru o discuție aplicată în coaliție, astfel încât toate aspectele să fie analizate înainte de luarea unei decizii.

Cătălin Predoiu a afirmat că MAI luptă zilnic „într-un război asimetric” desfășurat „în interior”, subliniind că aproximativ 30.000 de angajați sunt zilnic în stradă, mulți dintre ei acționând în dispozitive incomplete. El a precizat că ministerul „livrează siguranță publică peste media europeană”, în timp ce personalul își îndeplinește atribuțiile în condiții dificile.

Ministrul a avertizat că presiunile generate de acest tip de război vor crește, menționând riscul accentuării dezinformărilor, al atacurilor cibernetice și al instrumentalizării crimei organizate. Predoiu a spus că toate aceste provocări trebuie avute în vedere la luarea deciziilor, subliniind că nu este vorba despre favoritisme, ci despre protejarea siguranței publice.