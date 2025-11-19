Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete

Poliștii locali vor putea purta să folosească dispozitive portabile de tip bodycam pentru înregistrări audio-video în timpul intervențiilor, după ce Senatul a adoptat proiectul care completează Legea Poliției Locale nr. 155/2010.

Actul normativ stabilește că polițiștii locali dotați cu astfel de camere au obligația să le utilizeze pentru înregistrarea acțiunilor desfășurate în locuri publice, în limitele competențelor legale, fără consimțământul persoanelor vizate. Măsura este justificată în lege prin principiile transparenței, responsabilității și imparțialității.

Permisiunea de a filma fără acordul persoanei se aplică în mai multe tipuri de intervenții. Polițiștii locali vor putea înregistra:

-acțiunile de legitimare și identificare a persoanelor care încalcă legea sau există indicii că au comis fapte ilegale;

-situațiile în care o persoană este condusă la sediul Poliției Locale pentru că pune în pericol integritatea corporală, sănătatea, viața altor persoane sau ordinea publică;

-cțiunile de descurajare a celor care tulbură ordinea și liniștea publică;

-controalele preventive asupra persoanelor și bagajelor;

-cazurile în care este necesară folosirea armamentului din dotare.

Înregistrările vor putea documenta și constatarea contravențiilor, precum: nerespectarea legislației privind câinii periculoși, regulile de conviețuire socială, oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară, accesul interzis, depășirea masei maxime admise pentru autovehicule, încălcări ale regulilor rutiere de către pietoni, bicicliști, utilizatorii de trotinete electrice sau vehicule cu tracțiune animală.

De asemenea, pot fi filmate intervențiile referitoare la circulația în zone pietonale, zone rezidențiale, parcuri și zone de agrement, ocuparea locurilor de parcare destinate persoanelor cu handicap, disciplina în construcții, protecția mediului și verificările privind domiciliul, reședința și actele de identitate.

Legea prevede că, atunci când circumstanțele permit, polițiștii locali trebuie să informeze persoanele că sunt înregistrate. Structurile de Poliție Locală sunt obligate să afișeze pe uniformele agenților semne vizibile care indică folosirea bodycam-urilor și să publice informațiile relevante despre dotări.

Înregistrările vor fi folosite exclusiv pentru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale, pentru apărarea proprietății publice și private și pentru prevenirea sau descoperirea infracțiunilor. „Datele vor fi păstrate timp de șase luni, cu excepția situațiilor în care înregistrările sunt utilizate într-o procedură judiciară, caz în care devin probe”, se arată în proiect.

După expirarea celor șase luni, materialele vor fi distruse prin proceduri ireversibile. „Structurile de Poliție Locală vor evalua trimestrial modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar polițiștii desemnați vor fi instruiți anual. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va efectua controale din oficiu privind modul în care sunt gestionate aceste date, rezultatul fiind inclus în raportul anual prezentat Senatului”, se mai arată în proiect. Încălcarea prevederilor legale poate atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală. legea urmează să ajungă în Camera deputaților, care este for decizional.