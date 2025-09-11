Social Poliția locală îi va putea filma pe cetățeni fără acordul lor, potrivit unui proiect de lege







Polițiștii locali îi vor putea filma pe cetățeni fără acordul lor cu camere video portabile („bodycam-uri”), potrivit unui proiect de lege depus recent la Senat pentru modificarea Legii Poliției Locale nr. 155/2010.

Măsura are ca scop creșterea transparenței activității polițiștilor, dar și protejarea acestora în timpul intervențiilor, alături de asigurarea unor probe clare în situații conflictuale.

Proiectul, inițiat de mai mulți parlamentari, prevede că polițiștii locali vor putea filma și înregistra audio în spațiul public fără a avea nevoie de consimțământul persoanelor vizate, similar polițiștilor din cadrul Poliției Naționale.

Potrivit inițiatorilor, dotarea polițiștilor locali cu bodycam-uri este necesară pentru a le permite să își desfășoare atribuțiile legale în condiții mai sigure și mai eficiente. Proiectul prevede că sistemele foto-audio-video de orice tip vor putea fi utilizate pentru:

prevenirea și combaterea faptelor antisociale;

menținerea ordinii și liniștii publice;

documentarea corectă a intervențiilor;

probarea eventualelor fapte de ultraj asupra polițiștilor;

protecția persoanelor vizate de acțiuni sau intervenții.

Aceste înregistrări vor putea fi folosite ulterior ca probe în anchete, mai ales în situațiile în care polițiștii sunt acuzați de abuz sau, dimpotrivă, sunt victime ale unor atacuri sau agresiuni.

Una dintre cele mai importante prevederi din proiect este faptul că nu va fi nevoie de acordul persoanelor filmate atunci când polițiștii locali intervin în spațiul public.

Proiectul menționează explicit că aceste înregistrări sunt permise, „conform competențelor și atribuțiilor conferite de Legea nr. 155/2010”, iar măsura este aliniată Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR), care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, polițiștii locali vor putea utiliza bodycam-uri în acțiuni de patrulare, intervenții, verificări și controale fără a solicita consimțământul cetățenilor.

În prezent, polițiștii locali nu beneficiază de instrumente clare pentru a dovedi faptele de ultraj comise împotriva lor. Potrivit expunerii de motive, înregistrările audio-video ar putea reprezenta probe-cheie în instanță, eliminând disputele cu privire la modul în care s-a desfășurat o intervenție.

Totodată, utilizarea camerelor portabile urmărește și:

creșterea transparenței în relația polițist-cetățean;

descurajarea comportamentelor agresive ale celor controlați;

protejarea persoanelor implicate în intervenții;

responsabilizarea polițiștilor locali în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Proiectul de lege este abia la începutul procesului legislativ. Pentru a intra în vigoare, trebuie să parcurgă următorii pași:

Dezbaterea și votul în Senat (primă cameră sesizată); Adoptarea în Camera Deputaților (for decizional); Promulgarea de către Președintele României; Publicarea în Monitorul Oficial.

Abia după aceste etape, legea va intra în vigoare, iar polițiștii locali vor putea fi dotați oficial cu bodycam-uri.

Proiectul vine pe fondul unei tendințe europene de dotare a forțelor de ordine cu sisteme audio-video pentru a crește încrederea publicului și responsabilitatea agenților.

Țări precum Franța, Germania, Marea Britanie și Olanda utilizează deja bodycam-uri, iar rapoartele oficiale arată că acestea au redus numărul incidentelor violente și plângerile privind abuzurile.

Implementarea bodycam-urilor va avea efecte vizibile: