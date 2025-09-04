Social

Sindicatele bugetarilor din administrație anunță protest pentru păstrarea privilegiilor, în București

Sindicatele bugetarilor din administrație anunță protest pentru păstrarea privilegiilor, în București
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Sindicatele din Administrația publică, printre care și Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA, au încheiat marți primul acord de colaborare pentru acțiuni sindicale comune, ca reacție la politicile sociale și economice promovate de Guvern în acest domeniu, transmite Sindicatul Național „Forța Legii”.

Sindicatele din Administrația publică s-au unit: Protest în București, în ziua dezbaterii în Guvern

Această inițiativă a fost declanșată de propunerile guvernamentale privind reducerea personalului din administrația locală, „după ce acesta a propus inițial reducerea cu 20% a posturilor din administrația locală, ajungând ulterior la un procent îngrijorător: 45%”.

Mai multe organizații sindicale importante, printre care SCOR și Forța Legii, au inițiat proteste locale ca reacție la situația actuală. Ca parte a acestor acțiuni, angajații din cadrul primăriilor au încetat să mai ofere servicii directe către cetățeni.

Protest la nivel local:

„Față de această stare de lucruri, mai multe organizații sindicale reprezentative, începând cu SCOR și Forța Legii, au demarat acțiuni de protest la nivel local, exprimat prin faptul că lucrătorii din primării nu mai lucrează cu publicul”, anunță sindicatele.

Scandal mare în Franța, cu fiica vitregă a lui Macron în prim-plan. O achiziție negată
Scandal mare în Franța, cu fiica vitregă a lui Macron în prim-plan. O achiziție negată
Compania Shein, prinsă că își spionează clienții
Compania Shein, prinsă că își spionează clienții

Protest anunțat în Capitală în ziua dezbaterii din Guvern

Mai multe federații sindicale reprezentative din sectorul administrației publice și al serviciilor publice au anunțat organizarea unui protest în București, programat pentru data de 15 septembrie 2025, zi care coincide cu o dezbaterea din Guvern.

Inițiativa este susținută de Federația Columna-SCOR, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), Federația Națională a Sindicatelor Unite din Poliția Locală, Federația Națională a Sindicatelor din Administrația Publică Locală SEDLEX, Federația PUBLISIND, Federația Sindicatelor Democratice din România, precum și Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii.

Sindicatele din Administrația publică

Sindicatele din Administrația publică. Sursa foto: fortalegii.ro.

Toate aceste organizații au semnat un document comun prin care își asumă demersul de a ieși în stradă, semnalând astfel nemulțumirile angajaților din domeniul public.

Pichetarea Guvernului și marș prin Capitală

În ziua în care Executivul urmează să analizeze proiectul ce prevede reduceri de personal în sectorul administrativ, câteva mii de angajați din administrația publică vor organiza o acțiune de protest în București. Aceștia vor picheta sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și Palatul Victoria.

„Între cele două puncte va fi organizat un marș de protest, desfășurat pe traseul Bulevardul Libertății – Piața Națiunile Unite – Calea Victoriei – Piața Victoriei”, transmit sindicatele.

Apel la sprijin din partea publicului și a autorităților locale: Reprezentanții sindicatelor din administrație au transmis un mesaj de solidaritate către populație, solicitând înțelegere față de motivele care stau la baza acestor acțiuni. Totodată, aceștia au cerut autorităților locale să nu intervină în desfășurarea manifestațiilor organizate de angajații din primării.

Reacția premierului după semnarea protocolului de către sindicate

Imediat după ce sindicatele din Administrația publică au semnat protocolul comun, premierul Ilie Bolojan a oferit o declarație publică la un post de televiziune.

Șeful Executivului a anunțat că, până la data stabilită pentru protest, un grup de lucru aflat sub coordonarea Guvernului va definitiva un proiect ce vizează reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația publică locală. Potrivit premierului, această măsură a fost convenită în urma unei întâlniri între liderii partidelor din actuala coaliție de guvernare, au mai transmis sindicaliștii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:48 - Alexandru Nazare, despre acuzațiile din spațiul public: Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns
17:41 - Adrian Perjovschi introduce în România trendul global al momentului de Hair SPA la noul său salon, Jovsky Studio Verdi
17:31 - Republica Moldova și UE: Alegerile parlamentare, cheia integrării europene
17:20 - Scandal mare în Franța, cu fiica vitregă a lui Macron în prim-plan. O achiziție negată
17:18 - Compania Shein, prinsă că își spionează clienții
17:13 - Iulian Fota, despre isteria publică cu privire la Oana Țoiu: Haideți să nu mai umflăm baloane

Proiecte speciale