Social Sindicatele bugetarilor din administrație anunță protest pentru păstrarea privilegiilor, în București







Sindicatele din Administrația publică, printre care și Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA, au încheiat marți primul acord de colaborare pentru acțiuni sindicale comune, ca reacție la politicile sociale și economice promovate de Guvern în acest domeniu, transmite Sindicatul Național „Forța Legii”.

Această inițiativă a fost declanșată de propunerile guvernamentale privind reducerea personalului din administrația locală, „după ce acesta a propus inițial reducerea cu 20% a posturilor din administrația locală, ajungând ulterior la un procent îngrijorător: 45%”.

Mai multe organizații sindicale importante, printre care SCOR și Forța Legii, au inițiat proteste locale ca reacție la situația actuală. Ca parte a acestor acțiuni, angajații din cadrul primăriilor au încetat să mai ofere servicii directe către cetățeni.

Mai multe federații sindicale reprezentative din sectorul administrației publice și al serviciilor publice au anunțat organizarea unui protest în București, programat pentru data de 15 septembrie 2025, zi care coincide cu o dezbaterea din Guvern.

Inițiativa este susținută de Federația Columna-SCOR, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), Federația Națională a Sindicatelor Unite din Poliția Locală, Federația Națională a Sindicatelor din Administrația Publică Locală SEDLEX, Federația PUBLISIND, Federația Sindicatelor Democratice din România, precum și Uniunea Sindicatelor Funcționarilor Publici și Personalului Contractual Forța Legii.

Toate aceste organizații au semnat un document comun prin care își asumă demersul de a ieși în stradă, semnalând astfel nemulțumirile angajaților din domeniul public.

În ziua în care Executivul urmează să analizeze proiectul ce prevede reduceri de personal în sectorul administrativ, câteva mii de angajați din administrația publică vor organiza o acțiune de protest în București. Aceștia vor picheta sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și Palatul Victoria.

„Între cele două puncte va fi organizat un marș de protest, desfășurat pe traseul Bulevardul Libertății – Piața Națiunile Unite – Calea Victoriei – Piața Victoriei”, transmit sindicatele.

Apel la sprijin din partea publicului și a autorităților locale: Reprezentanții sindicatelor din administrație au transmis un mesaj de solidaritate către populație, solicitând înțelegere față de motivele care stau la baza acestor acțiuni. Totodată, aceștia au cerut autorităților locale să nu intervină în desfășurarea manifestațiilor organizate de angajații din primării.

Imediat după ce sindicatele din Administrația publică au semnat protocolul comun, premierul Ilie Bolojan a oferit o declarație publică la un post de televiziune.

Șeful Executivului a anunțat că, până la data stabilită pentru protest, un grup de lucru aflat sub coordonarea Guvernului va definitiva un proiect ce vizează reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația publică locală. Potrivit premierului, această măsură a fost convenită în urma unei întâlniri între liderii partidelor din actuala coaliție de guvernare, au mai transmis sindicaliștii.