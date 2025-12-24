Probleme în trafic încă de la primele ore ale dimineții. Unde sunt blocaje și ceață, potrivit Infotrafic

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că miercuri dimineață erau semnalate blocaje temporare de trafic și condiții de ceață pe mai multe artere rutiere din țară.

Potrivit datelor oficiale transmise la ora 06:40, vizibilitatea este redusă în anumite zone, iar circulația se desfășoară cu dificultate pe unele tronsoane de drum, ca urmare a fenomenelor meteorologice prezente în mai multe județe.

Conform comunicatului transmis de Centrul Infotrafic, circulația se desfășura în condiții de ceață în mai multe județe din țară.

Vizibilitatea este redusă încă pe anumite tronsoane de drum, coborând sub 200 de metri.

Zonele afectate de acest fenomen sunt județele Cluj, Constanța, Covasna, Harghita și Ilfov. Autoritățile menționează că, în aceste condiții, șoferii trebuie să adapteze viteza de deplasare și să respecte regulile de circulație specifice deplasării în condiții de vizibilitate scăzută.

Reprezentanții Poliției Române nu au raportat, până la momentul informării, incidente rutiere generate de ceață în aceste județe.

Traficul se desfășoară în continuare pe toate categoriile de drumuri, fără restricții de circulație impuse din cauza acestui fenomen.

Pe lângă ceață, în anumite zone ale țării au fost semnalate ninsori ușoare. Potrivit Centrului Infotrafic, acestea sunt prezente în județele Alba, Botoșani și Hunedoara.

Autoritățile precizează că, la momentul raportării, ninsorile nu afectează desfășurarea traficului rutier, carosabilul fiind practicabil.

În informarea transmisă se arată că nu au fost semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza condițiilor meteorologice.

De asemenea, nu au fost raportate evenimente rutiere care să impună devieri sau restricții temporare de trafic în zonele menționate.

Infotrafic a oferit detalii și despre starea traficului pe principalele autostrăzi din țară.

Potrivit reprezentanților instituției, „pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa şi A3 Bucureşti – Ploieşti, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie”.

Aceeași sursă subliniază că, la ora transmiterii informării, nu existau drumuri naționale sau autostrăzi închise ca urmare a accidentelor sau a condițiilor meteo.

„La această oră (06:40) nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice”, se arată în comunicatul oficial.

Deși traficul se desfășoară în condiții normale pe majoritatea arterelor, autoritățile reamintesc importanța informării constante înainte de plecare și a adaptării conduitei de conducere la condițiile de drum.

Centrul Infotrafic continuă monitorizarea situației la nivel național și va furniza actualizări în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și a traficului rutier.