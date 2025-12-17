Ceață densă și ghețuș în mai multe județe din România. Șoferii, îndemnați să evite manevrele riscante

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române avertizează, miercuri seară, că şoferii întâmpină ceaţă densă pe mai multe drumuri din 17 judeţe. În funcţie de condiţiile locale, fenomenul poate favoriza formarea gheţuşului, iar în unele zone vizibilitatea scade sub 50 de metri.

Potrivit poliţiştilor rutieri, conducătorii auto trebuie să cureţe temeinic geamurile şi farurile maşinii, să reducă viteza, să păstreze o distanţă mai mare între vehicule şi să evite depăşirile riscante.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, miercuri seară, se circulă în condiţii de ceaţă densă pe drumurile din Argeş, Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Prahova şi Tulcea, vizibilitatea fiind redusă pe alocuri chiar la sub 50 de metri.

Fenomenul poate favoriza formarea gheţuşului. Poliţiştii rutieri recomandă conducătorilor auto „să-şi asigure o bună vizibilitate prin curăţarea geamurilor şi a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanţă mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi.”

„Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii! Asiguraţi-vă că intenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, mai avertizează Infotrafic.

Pe parcursul zilei de joi, temperaturile vor fi peste mediile multianuale în mare parte a ţării, cu maxime între 4 și 15 grade și minime cuprinse, în general, între -3 și 6 grade, anunță ANM.

Prognoza meteo pentru 18 decembrie arată că în zonele joase din sud și sud-est se va forma local ceață și nebulozitate joasă stratiformă, posibil însoțite dimineața și noaptea de burniță. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros, iar pe alocuri vor fi ploi slabe, în special pe parcursul zilei și al serii.

Pe crestele montane sunt posibile fulguieli, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special în zona Carpaților de Curbură.

Vremea în București va fi cu cer variabil, alternând cu perioade de nebulozitate joasă și ceață, posibil asociate cu burniță, în prima parte a zilei și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 8 grade, iar minima se va situa între -2 și 0 grade, potrivit ANM.