Vremea

Vreme neașteptată de Crăciun. Temperaturile ies din zona normalului

Comentează știrea
Vreme neașteptată de Crăciun. Temperaturile ies din zona normaluluiVremea. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo de Crăciun. Românii se pot aștepta la temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei până în preajma Crăciunului, urmate de o răcire semnificativă spre finalul anului, potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza pentru următoarele patru săptămâni arată că, deși sărbătorile de iarnă vor începe cu o vreme mai blândă, temperaturile vor coborî rapid după Crăciun, menținând un regim rece până după Anul Nou.

Prognoza meteo 15 – 22 decembrie

În această săptămână, valorile termice vor fi mai ridicate decât media specifică perioadei în toate regiunile țării. Abaterea termică va fi mai pronunțată în zonele montane, unde temperaturile vor depăși semnificativ normalul sezonier. În ceea ce privește precipitațiile, specialiștii ANM estimează un deficit la nivel național, ceea ce înseamnă că ploile și ninsorile vor fi mai puține decât de obicei.

Ninsoare

Ninsoare. Sursă foto: Freepik

22 – 29 decembrie

În perioada premergătoare Crăciunului, temperaturile medii vor rămâne peste normal, continuând să ofere o vreme mai blândă pentru această perioadă. În privința precipitațiilor, regiunea de sud a țării ar putea înregistra cantități mai mari decât media obișnuită, în timp ce zonele nord-vestice vor avea un deficit de precipitații. În restul teritoriului, cantitățile de ploaie sau ninsoare vor fi apropiate de normalul sezonier.

Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: Am avut un mic şoc
Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: Am avut un mic şoc
Custodele Coroanei, mesaj politic rar despre suveranism și alegeri. Avertisment pentru România și Europa
Custodele Coroanei, mesaj politic rar despre suveranism și alegeri. Avertisment pentru România și Europa

Prognoza meteo 29 decembrie – 5 ianuarie

După Crăciun, temperaturile medii vor scădea ușor sub valorile normale pentru această perioadă. Vremea rece se va resimți în întreaga țară, cu excepția unor variații locale. În ceea ce privește precipitațiile, regiunea nord-vestică va rămâne sub media normală, iar în restul țării cantitățile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru finalul anului și începutul lui 2026.

vremea

Vremea. Sursa foto arhiva EVZ

5 – 12 ianuarie

În prima săptămână completă a noului an, temperaturile medii vor fi apropiate de normalul perioadei, atât în zonele de câmpie, cât și în regiunile montane. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitară în vest și nord-vest, iar în restul țării se estimează valori apropiate de media specifică acestei săptămâni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:56 - Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei: Am avut un mic şoc
11:50 - Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
11:47 - Atacuri americane în Pacific. Opt persoane, ucise după lovituri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri
11:37 - Noile tarife ale administrației Trump aduc peste 200 de miliarde de dolari la bugetul SUA
11:26 - Marius Budăi, atac la Radu Miruță: Nu vă este jenă să-i dezinformați așa pe oameni
11:17 - UE, noi sancțiuni pentru flota fantomă a Rusiei. Sunt vizați oameni de afaceri asociați cu giganții energetici de stat

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale