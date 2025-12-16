Vreme neașteptată de Crăciun. Temperaturile ies din zona normalului

Prognoza meteo de Crăciun. Românii se pot aștepta la temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei până în preajma Crăciunului, urmate de o răcire semnificativă spre finalul anului, potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza pentru următoarele patru săptămâni arată că, deși sărbătorile de iarnă vor începe cu o vreme mai blândă, temperaturile vor coborî rapid după Crăciun, menținând un regim rece până după Anul Nou.

În această săptămână, valorile termice vor fi mai ridicate decât media specifică perioadei în toate regiunile țării. Abaterea termică va fi mai pronunțată în zonele montane, unde temperaturile vor depăși semnificativ normalul sezonier. În ceea ce privește precipitațiile, specialiștii ANM estimează un deficit la nivel național, ceea ce înseamnă că ploile și ninsorile vor fi mai puține decât de obicei.

În perioada premergătoare Crăciunului, temperaturile medii vor rămâne peste normal, continuând să ofere o vreme mai blândă pentru această perioadă. În privința precipitațiilor, regiunea de sud a țării ar putea înregistra cantități mai mari decât media obișnuită, în timp ce zonele nord-vestice vor avea un deficit de precipitații. În restul teritoriului, cantitățile de ploaie sau ninsoare vor fi apropiate de normalul sezonier.

După Crăciun, temperaturile medii vor scădea ușor sub valorile normale pentru această perioadă. Vremea rece se va resimți în întreaga țară, cu excepția unor variații locale. În ceea ce privește precipitațiile, regiunea nord-vestică va rămâne sub media normală, iar în restul țării cantitățile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru finalul anului și începutul lui 2026.

În prima săptămână completă a noului an, temperaturile medii vor fi apropiate de normalul perioadei, atât în zonele de câmpie, cât și în regiunile montane. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitară în vest și nord-vest, iar în restul țării se estimează valori apropiate de media specifică acestei săptămâni.