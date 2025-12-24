Amenda care ajunge prin poștă, deși nu ai fost oprit în trafic ori surprins de radar

Amenzile rutiere nu sunt aplicate doar de polițistul care oprește șoferul în trafic sau de radar. Codul Rutier permite constatarea unor contravenții ulterior, pe baza verificărilor documentare sau a sistemelor automate, iar sancțiunile sunt trimise prin poștă. Dar în ce situații se întâmplă acest lucru și ce drepturi are șoferul.

Legislația rutieră nu condiționează aplicarea sancțiunilor de oprirea șoferului în trafic. OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice stabilește explicit acest lucru. „Contravențiile constatate de Poliția Rutieră sau de alte organe abilitate, inclusiv prin mijloace tehnice sau verificări documentare, pot fi sancționate prin proces-verbal, chiar dacă persoana sancționată nu a fost oprită în trafic”, conform articolului 102 alin. (1) din Codul Rutier. Această prevedere este baza legală pentru amenzile care ajung ulterior la domiciliul proprietarului sau utilizatorului vehiculului.

Multe contravenții, a explicat Florin Tichie, fost polițist la Rutieră, în prezent instructor auto, nu țin de comportamentul dintr-un moment precis, ci de situația administrativă a vehiculului sau de fapte constatate prin sisteme automate: „În practică, cele mai multe amenzi primite prin poștă apar în urma unor verificări ulterioare, nu a unui control în trafic. Șoferii cred că, dacă nu sunt opriți, nu pot fi sancționați. Legea spune altceva. Există verificări informatice privind inspecția tehnică, rovinieta sau parcările monitorizate video, iar sancțiunea vine ulterior”.

Contravențiile privind inspecția tehnică periodică expirată sau lipsa rovinietei pot fi constatate de autoritățile abilitate prin mijloace tehnice sau verificări în bazele de date, fără ca șoferul să fie oprit în trafic. Codul Rutier prevede că procesul‑verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității acestuia, ceea ce permite comunicarea ulterioară a sancțiunii.

În astfel de situații, procesul‑verbal se întocmește conform legii și poate fi transmis prin poștă, ca modalitate legală de comunicare. Autoritățile locale sau poliția pot proceda similar pentru alte contravenții, cum ar fi parcările neregulamentare, atunci când procesul‑verbal nu este înmânat pe loc. În cazul parcărilor, un proiect al Ministerului Afacerilor Interne prevede că, în viitor, poliţiştii vor lipi un autocolant pe parbriz.

Codul Rutier nu limitează dreptul la apărare în cazul amenzilor aplicate ulterior. „Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”, se arată în Articolul 108, aliniat 2, din Codul Rutier. Termenul curge din momentul primirii plicului, nu din momentul presupusei fapte, iar șoferul are dreptul să verifice corectitudinea datelor, perioada sancționată și temeiul legal invocat.

Potrivit fostului polițist de la Rutieră, confuzia apare din faptul că mulți șoferi asociază sancțiunea exclusiv cu radarul sau cu polițistul din trafic: „În realitate, legislația rutieră a fost adaptată la sisteme automate și verificări administrative, iar aplicarea sancțiunilor nu mai depinde exclusiv de prezența fizică a agentului constatator. Nu este o interpretare, este legea.

Amenda primită prin poștă nu este o excepție și nici un abuz, ci o formă prevăzută de Codul Rutier pentru sancționarea unor contravenții constatate ulterior. Legea stabilește clar cadrul, autoritățile care pot constata fapta și drepturile șoferului de a contesta sancțiunea. În lipsa unei opriri în trafic, procesul-verbal transmis prin poștă produce aceleași efecte juridice ca o amendă aplicată pe loc, iar singura protecție reală a șoferului rămâne cunoașterea exactă a legislației”.