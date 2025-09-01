Economie

De azi, rovinieta e mult mai scumpă. Crește și cuantumul amenzilor

De azi, rovinieta e mult mai scumpă. Crește și cuantumul amenzilor
Prețul rovinietei pentru autoturisme se modifică începând cu 1 septembrie 2025, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Modificarea, adoptată prin Legea 141/2025, este justificată de autorități prin alinierea tarifelor la standardele europene și prin necesitatea finanțării lucrărilor de întreținere și dezvoltare a rețelei de drumuri și autostrăzi din România.

Noile tarife pentru rovinietă intră în vigoare din 1 septembrie

CNAIR a anunțat că, începând cu data de 1 septembrie 2025, toate rovinietele pentru autoturisme vor avea prețuri majorate. Decizia a fost adoptată oficial prin Legea 141/2025 și vine în contextul adaptării legislației naționale la cerințele Uniunii Europene privind taxarea utilizării infrastructurii rutiere.

Rovinieta pentru o zi urcă de la 2,5 euro la 3,5 euro, cea pentru 10 zile crește de la 3,3 euro la 6 euro, iar rovinieta pentru 30 de zile ajunge la 9,5 euro, față de 5,3 euro în prezent. În cazul rovinietei pentru 60 de zile, prețul se majorează de la 8,4 euro la 15 euro, iar cea anuală se dublează aproape, de la 28 de euro la 50 de euro.

Amenzi pentru lipsa rovinietelor

Noile reglementări prevăd și sancțiuni mai dure pentru șoferii care circulă fără rovinietă valabilă. Dacă până acum amenzile pentru autoturisme variau între 250 și 500 de lei, de la 1 septembrie acestea cresc la un interval cuprins între 500 și 1.000 de lei. CNAIR a subliniat că verificările vor continua să fie efectuate prin sistemele electronice de monitorizare și controale în teren.

Pentru a evita astfel de situații, șoferii au la dispoziție mai multe modalități de plată. Rovinieta poate fi achiziționată online, prin portalul www.erovinieta.ro sau prin aplicația mobilă eTarife, dar și prin SMS, la numărul 7500. Autoritățile reamintesc că rovinietele cumpărate înainte de 1 septembrie 2025 rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost achitate.

 Taxe mai mari pentru podurile de la Fetești și Giurgeni

O  ordonanța aprobată de Guvern prevede și ajustarea tarifelor pentru traversarea podurilor peste Dunăre. Șoferii de autoturisme care utilizează podurile de pe Autostrada A2, între Fetești și Cernavodă, vor plăti mai mult: de la 13 lei, tariful urcă la 19 lei pentru o singură trecere. În cazul podului Giurgeni–Vadu Oii, costul unei traversări se majorează de la 11 lei la 16 lei.

Pentru vehiculele de mare tonaj, creșterile se aplică proporțional, conform prevederilor incluse în anexele ordonanței. Autoritățile argumentează aceste măsuri prin necesitatea acoperirii costurilor de întreținere și modernizare a acestor puncte de trecere esențiale pentru circulația rutieră.

