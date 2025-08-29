Economie Rovinieta, amenzile și taxele de pod se scumpesc. Lista oficială cu noile tarife







Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o Ordonanță prin care majorează tarifele rovinietei, taxele de pod peste Dunăre și amenzile pentru lipsa acestora. Măsurile, incluse în Pachetul 1 de reforme fiscal-bugetare, vor intra în vigoare în 10 zile de la Publicarea în Monitotul Oficial și vor aduce un impact bugetar estimat la 30 de milioane de euro.

Pentru șoferi, creșterea este vizibilă la toate categoriile de valabilitate a rovinietei:

-de la 2,5 euro la 3,5 euro pentru o zi;

-de la 3,3 euro la 6 euro pentru 10 zile;

-de la 5,3 euro la 9,5 euro pentru 30 de zile;

-de la 8,4 euro la 15 euro pentru 60 de zile;

-de la 28 de euro la 50 de euro pentru 12 luni.

Guvernul justifică modificarea prin necesitatea alinierii la nivelul costurilor de întreținere a rețelei rutiere și la tarifele practicate în alte state europene.

Nu doar tarifele, ci și amenzile cresc. Pentru autoturisme, sancțiunile pentru lipsa rovinietei valabile urcă de la 275–550 lei la 500–1.000 lei.

În plus, ordonanța actualizează și amenzile pentru lipsa plății taxei de pod. Acestea cresc de la 130–260 lei la 190–380 lei. Formula de calcul a rămas aceeași: amenda minimă reprezintă de zece ori valoarea taxei de trecere, iar amenda maximă – de douăzeci de ori.

Ordonanța reglementează și tarifele de trecere pentru podurile peste Dunăre. Șoferii de autoturisme vor plăti:

-de la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor de pe Autostrada A2, între Fetești și Cernavodă;

-de la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului dintre Giurgeni și Vadu Oii.

Pentru vehiculele de mare tonaj, creșterile sunt proporționale, conform anexelor la ordonanță.

Noile tarife vor intra în vigoare la 10 zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial. Rovinietele și taxele de pod achitate anterior își păstrează valabilitatea până la data expirării lor.