Oltenii care au condus Banca Națională a României până la 1931

Perioada 1916-1931 studiată în acest articol este jalonată de evenimente esențiale precum: intrarea României în Primul Război Mondial, instaurarea ocupației militare a Puterilor Centrale, confiscarea de către Rusia Sovietică a Tezaurului României trimis în 1916-1917 în Rusia Țaristă, retragerea Rusiei din Primul Război Mondial în martie 1918, Pacea separată de la București din mai 1918 a adus România în pragul colapsului din cauza condițiilor dure. Și totuși, finalul lui 1918 va aduce o schimbare radicală în bine, Marea Unire devenind o realitate.

În Capitala României, negustorii și finanțiștii dacă nu erau greci sau evrei, erau sigur olteni. Evident, între olteni, evreii și grecii, în Oltenia, găsiseră un mediu propice. De aceea, n-a fost surprinzător că foarte mulți olteni s-au aflat la conducerea Băncii Naționale a României, încă de la fondarea în 1880, a acestei instituții fundamentale pentru propășirea materială a României.

În afară de fondatorul Eugeniu Carada, decedat la 1910, care a dorit să fie director în cadrul BNR, refuzând postul de Guvernator. în perioada 1916-1931, nume grele oltenești au fost Guvernatorii Băncii Naționale a României. Vorbim aici de mehedințeanul IG Bibicescu, vâlceanul Mihail Oromolu și de mehedințeanul Dumitru Tilică Burileanu.

Au fost Guveratori BNR în momente cheie, când existența BNR și a statului român atârnau de o speranță cât un fir de păr. S-au achitat cu mare onoare și cinste de nobila lor misiune. Fără ei, statul român și, implicit Banca Națională a României n-ar mai fi existat astăzi.

