Proiect de un miliard de euro, relansat doar dacă statul acceptă condițiile unui gigant francez

Gigantul francez EDF este gata să relanseze proiectul hidroenergetic de la Tarnița-Lăpuștești, estimat la peste un miliard de euro, dar cere statului român garanții financiare și scheme clare de ajutor de stat pentru a-și asigura profitul după punerea în funcțiune a centralei, conform Profit.ro.

Gigantul francez EDF este pregătit să se asocieze cu Hidroelectrica pentru construirea hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești, unul dintre cele mai vechi și ambițioase proiecte energetice din România. Investiția este estimată la peste un miliard de euro.

Negocierile vizează înființarea unei societăți mixte, în care fiecare parte să dețină 50%. Continuarea proiectului depinde de garanții financiare și de asigurarea unor venituri garantate după punerea în funcțiune a centralei.

Acționarii Hidroelectrica urmează să decidă luna viitoare asupra parteneriatului cu EDF. Etapele proiectului includ o fază de prefezabilitate de 400.000 de euro și o fază de fezabilitate și dezvoltare de până la 30 de milioane de euro, care va conduce la decizia finală de investiție.

EDF propune statului român trei mecanisme pentru amortizarea investiției, toate implicând sprijin financiar. Opțiunile includ rezervarea de capacitate, prin care unitățile sunt plătite pentru disponibilitate, și Contractele pentru Diferență (CfD), care garantează un preț fix investitorului și compensează diferențele față de prețul de piață.

EDF și statul român pot folosi mecanisme precum Contractele pentru Diferență sau feed-in-tariff pentru a garanta profitabilitatea hidrocentralei. Aceste sisteme permit stabilirea unor prețuri fixe sau peste nivelul pieței, iar costurile sunt suportate în final de consumatori.

Ordonanța guvernamentală din 2014 prevede că hidrocentralele cu acumulare prin pompaj peste 15 MW sunt de interes național, cu facilități fiscale și sprijin pentru conectarea la rețeaua națională. Aplicarea acestor măsuri depinde de aprobarea Comisiei Europene, deoarece implică elemente de ajutor de stat.