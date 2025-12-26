Economie

Proiect de un miliard de euro, relansat doar dacă statul acceptă condițiile unui gigant francez

Comentează știrea
Proiect de un miliard de euro, relansat doar dacă statul acceptă condițiile unui gigant francezHidrocentrala Tarnița Lapuștești. Sursa foto: facebook / Sebastian Burduja
Din cuprinsul articolului

Gigantul francez EDF este gata să relanseze proiectul hidroenergetic de la Tarnița-Lăpuștești, estimat la peste un miliard de euro, dar cere statului român garanții financiare și scheme clare de ajutor de stat pentru a-și asigura profitul după punerea în funcțiune a centralei, conform Profit.ro.

EDF cere garanții financiare pentru a continua proiectul Tarnița-Lăpuștești

Gigantul francez EDF este pregătit să se asocieze cu Hidroelectrica pentru construirea hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești, unul dintre cele mai vechi și ambițioase proiecte energetice din România. Investiția este estimată la peste un miliard de euro.

Negocierile vizează înființarea unei societăți mixte, în care fiecare parte să dețină 50%. Continuarea proiectului depinde de garanții financiare și de asigurarea unor venituri garantate după punerea în funcțiune a centralei.

Hidroelectrica și EDF discută mecanisme de garantare a profitabilității

Acționarii Hidroelectrica urmează să decidă luna viitoare asupra parteneriatului cu EDF. Etapele proiectului includ o fază de prefezabilitate de 400.000 de euro și o fază de fezabilitate și dezvoltare de până la 30 de milioane de euro, care va conduce la decizia finală de investiție.

O nouă escrocherie. Mesajul‑capcană în care cad tot mai multe victime
O nouă escrocherie. Mesajul‑capcană în care cad tot mai multe victime
Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbate
Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbate
Proiectul hidrocentralei Tarnița - Lăpustești

Proiectul hidrocentralei Tarnița - Lăpustești. Sursa foto: energie.gov.ro

EDF propune statului român trei mecanisme pentru amortizarea investiției, toate implicând sprijin financiar. Opțiunile includ rezervarea de capacitate, prin care unitățile sunt plătite pentru disponibilitate, și Contractele pentru Diferență (CfD), care garantează un preț fix investitorului și compensează diferențele față de prețul de piață.

Proiectul Tarnița-Lăpuștești beneficiază de cadre legale pentru sprijin financiar

EDF și statul român pot folosi mecanisme precum Contractele pentru Diferență sau feed-in-tariff pentru a garanta profitabilitatea hidrocentralei. Aceste sisteme permit stabilirea unor prețuri fixe sau peste nivelul pieței, iar costurile sunt suportate în final de consumatori.

Ordonanța guvernamentală din 2014 prevede că hidrocentralele cu acumulare prin pompaj peste 15 MW sunt de interes național, cu facilități fiscale și sprijin pentru conectarea la rețeaua națională. Aplicarea acestor măsuri depinde de aprobarea Comisiei Europene, deoarece implică elemente de ajutor de stat.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:28 - Proiect de un miliard de euro, relansat doar dacă statul acceptă condițiile unui gigant francez
23:16 - Relicve din Sfânta Iesle de la Betleem, în care s-a născut Iisus, expuse la Roma
23:05 - Tortul celebru al lui Tom Cruise, simbol al rafinamentului de sărbători
22:52 - Produsul defect, reparat sau înlocuit în 15 zile lucrătoare. Proiectul care schimbă regulile în magazine
22:42 - De la avioane private la bijuterii rare: Cele mai opulente daruri din lumea celebrităților
22:30 - Ofițer de la Școala de Poliție din Câmpina, arestat pentru tentativă de abuz asupra unui elev

HAI România!

Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?

Proiecte speciale