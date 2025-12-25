Aurul, creștere istorică în 2025. Cea mai bună evoluție din ultimii 46 de ani

Cotațiile futures ale aurului la New York au crescut cu aproape 71% în acest an, marcând cea mai bună evoluție a metalului prețios din 1979, potrivit CNN.

Ultima perioadă de creștere semnificativă a aurului a avut loc la sfârșitul anilor 70, când președintele Statelor Unite era Jimmy Carter. Atunci, inflația a crescut rapid, criza energiei afecta economia americană, iar Orientul Mijlociu era zguduit de conflicte.

Astăzi, tarifele distorsionează comerțul internațional, iar conflictele armate, precum războiul din Ucraina sau tensiunile dintre Israel și Iran, continuă să genereze incertitudine. Investitorii se orientează către active considerate sigure, iar aurul rămâne unul dintre acestea.

Aurul rămâne o investiție rezilientă, iar investitorii se așteaptă ca metalul să-și mențină valoarea și pe timp de criză. Dacă inflația va crește, valoarea monedelor va scădea. „Nesiguranța rămâne o caracteristică definitorie a economiei mondiale”, a declarat Joe Cavatoni, strateg de piață la World Gold Council.

În acest context, aurul a devenit atrăgător ca formă de diversificare strategică și sursă de stabilitate. La începutul anului 2025, ontractele futures se tranzacționau în jurul valorii de 2.640 de dolari pe uncie troy, iar luni prețul a depășit 4.500 de dolari. Analiștii JPMorgan Chase estimează peste 5.000 de dolari pe uncie în 2026.

Creșterea aurului de 71% în acest an a depășit indicele S&P 500, care a urcat cu doar 18%. În 2024, contractele futures pe aur au câștigat 27%, față de 24% pentru S&P. Așteptările privind reduceri ale ratelor dobânzilor de către Fed în 2026 susțin această evoluție.

Un dolar american mai slabit face aurul mai accesibil pentru investitorii internaționali. Bijutierii și deținătorii de bijuterii beneficiază de prețurile mai ridicate, iar cererea nu provine doar din Statele Unite, ci și din țări care cumpără aur în cantități mari, chiar la nivel de tone.