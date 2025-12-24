Economie

Aurul a depășit, pentru prima, dată pragul de 4.500 de dolari pe uncie. Argintul și platina, tot în creștere

Comentează știrea
Aurul a depășit, pentru prima, dată pragul de 4.500 de dolari pe uncie. Argintul și platina, tot în creștereSursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Pe piața spot, prețul aurului a trecut pentru prima dată în istorie de pragul de 4.500 de dolari pe uncie, pe fondul așteptărilor privind o nouă reducere a dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA (Fed), al cererii ridicate și al escaladării tensiunilor din Venezuela, transmite Bloomberg.

Aurul marchează a treia zi consecutivă de creștere

Cotația aurului a crescut miercuri cu aproape 1%, ajungând la 4.511,91 dolari pe uncie la ora 10:02 GMT, după ce, mai devreme, a atins nivelul record de 4.525,77 dolari. Metalul galben se află astfel la a treia zi consecutivă de creștere.

În același timp, prețul unciei de argint a crescut cu 1,8%, ajungând la nivelul istoric de 72,70 dolari, iar prețul unciei de platină a urcat cu 4%, până la recordul de 2.300 dolari.

În acest an, cotația aurului a crescut cu aproape 70%, stabilind mai multe recorduri și trecând pentru prima dată de pragurile de 3.000, 4.000 și 4.500 de dolari pe uncie. De asemenea, prețul argintului a avansat cu aproape 150% de la începutul anului, depășind evoluția aurului, pe fondul dificultăților din lanțurile de aprovizionare.

De la portofel la telefon. Viitorul banilor cash în zona euro
De la portofel la telefon. Viitorul banilor cash în zona euro
Autostrada Unirii intră în munți. Cea mai spectaculoasă secțiune, pregătită pentru începerea lucrărilor
Autostrada Unirii intră în munți. Cea mai spectaculoasă secțiune, pregătită pentru începerea lucrărilor
Aur și argint

Aur și argint. Sursa foto: Freepik

Tendința de creștere a cotației aurului continuă

Analiștii anticipează că tendința de creștere a cotației aurului va continua, cu un nivel estimat de 4.527 de dolari pe uncie. Creșterea tensiunilor geopolitice și comerciale a stimulat, în acest an, cererea pentru active de refugiu, în timp ce băncile centrale au continuat achizițiile de metal prețios într-un ritm accelerat.

Deprecierea dolarului a contribuit, de asemenea, la creșterea cotației aurului.

Fed ar putea reduce dobânzile de două ori anul viitor

Piețele financiare anticipează că Rezerva Federală a SUA va reduce dobânzile de două ori anul viitor, chiar dacă oficialii Fed au transmis mesaje de prudență privind politica monetară.

„Motoarele actualei creşteri a cotaţiilor la aur şi argint sunt o combinaţie de cerere ridicată şi sensibilitate sporită la riscurile macro. Ne aşteptam la continuarea creşterii cotaţiilor”, a afirmat John Feeney, director al Guardian Vaults din Sydney.

Analiștii de la Goldman Sachs Group Inc se numără printre cei care anticipează continuarea creșterii cotațiilor în 2026, în scenariul de bază care prevede un preț al aurului de 4.900 de dolari pe uncie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:50 - Evenimentul Zilei vă urează Crăciun fericit!
23:39 - De la portofel la telefon. Viitorul banilor cash în zona euro
23:27 - Zone din Deșertul Atacama în care turiștii nu au voie să intre
23:16 - Ajunul Crăciunului la Cercul Polar. Cum trăiesc localnicii cea mai așteptată seara din an
23:02 - Autostrada Unirii intră în munți. Cea mai spectaculoasă secțiune, pregătită pentru începerea lucrărilor
22:50 - Aurul a depășit, pentru prima, dată pragul de 4.500 de dolari pe uncie. Argintul și platina, tot în creștere

HAI România!

Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului

Proiecte speciale