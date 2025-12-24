Aurul a depășit, pentru prima, dată pragul de 4.500 de dolari pe uncie. Argintul și platina, tot în creștere

Pe piața spot, prețul aurului a trecut pentru prima dată în istorie de pragul de 4.500 de dolari pe uncie, pe fondul așteptărilor privind o nouă reducere a dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA (Fed), al cererii ridicate și al escaladării tensiunilor din Venezuela, transmite Bloomberg.

Cotația aurului a crescut miercuri cu aproape 1%, ajungând la 4.511,91 dolari pe uncie la ora 10:02 GMT, după ce, mai devreme, a atins nivelul record de 4.525,77 dolari. Metalul galben se află astfel la a treia zi consecutivă de creștere.

În același timp, prețul unciei de argint a crescut cu 1,8%, ajungând la nivelul istoric de 72,70 dolari, iar prețul unciei de platină a urcat cu 4%, până la recordul de 2.300 dolari.

În acest an, cotația aurului a crescut cu aproape 70%, stabilind mai multe recorduri și trecând pentru prima dată de pragurile de 3.000, 4.000 și 4.500 de dolari pe uncie. De asemenea, prețul argintului a avansat cu aproape 150% de la începutul anului, depășind evoluția aurului, pe fondul dificultăților din lanțurile de aprovizionare.

Analiștii anticipează că tendința de creștere a cotației aurului va continua, cu un nivel estimat de 4.527 de dolari pe uncie. Creșterea tensiunilor geopolitice și comerciale a stimulat, în acest an, cererea pentru active de refugiu, în timp ce băncile centrale au continuat achizițiile de metal prețios într-un ritm accelerat.

Deprecierea dolarului a contribuit, de asemenea, la creșterea cotației aurului.

Piețele financiare anticipează că Rezerva Federală a SUA va reduce dobânzile de două ori anul viitor, chiar dacă oficialii Fed au transmis mesaje de prudență privind politica monetară.

„Motoarele actualei creşteri a cotaţiilor la aur şi argint sunt o combinaţie de cerere ridicată şi sensibilitate sporită la riscurile macro. Ne aşteptam la continuarea creşterii cotaţiilor”, a afirmat John Feeney, director al Guardian Vaults din Sydney.

Analiștii de la Goldman Sachs Group Inc se numără printre cei care anticipează continuarea creșterii cotațiilor în 2026, în scenariul de bază care prevede un preț al aurului de 4.900 de dolari pe uncie.