ONU cheltuie 100 de milioane de dolar pe an contra Israelului

Organizația Națiunilor Unite (ONU) cheltuie aproximativ 100 de milioane de dolari pe an pentru rapoarte, dezbateri, mecanisme speciale și activități de comunicare dedicate aproape punerii la zid a Israelului, a anunțat Misiunea Permanentă a Israelului la ONU, citată de The Jerusalem Post .

„Astăzi am demonstrat de fapt că acestea sunt campanii orchestrate, bine finanțate și bine stabilite în cadrul bugetului ONU”, a declarat ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon.

„Aceste 100 de milioane de dolari, care vor fi aprobate în zilele următoare în noul buget al ONU, sunt cheltuite pentru activități împotriva guvernului Israelului și împotriva IDF.”

„Uneori o fac direct, cum ar fi prin intermediul comitetelor care abordează problemele palestiniene. De multe ori este deghizat sub diferite nume și organizații, dar activitățile reale sunt pură propagandă împotriva Statului Israel”, a mai arătat ambasadorul israelian la ONU.

Analiza, realizată de Misiunea Permanentă a Israelului pe lângă ONU și organizațiile internaționale, identifică organismele ONU, cum ar fi Divizia pentru Drepturile Palestinienilor și multiple comitete ale Adunării Generale, al căror unic scop este promovarea cauzei palestiniene.

Zeci de dezbateri și cel puțin 100 de rapoarte sunt produse anual despre Israel și palestinieni, multe dintre ele repetitive, motivate politic și unilaterale. Fiecare raport costă zeci de mii de dolari pentru a fi produs și tradus; dezbaterile costă alte multe mii de dolari.

Împreună, aceasta se ridică la milioane de dolari anual, chiar și fără a lua în considerare deplasările și personalul.

În centrul acestui sistem, așa cum este descris de misiunea israeliană la ONU, se află UNRWA, a cărei solicitare bugetară anuală este de aproximativ 86 de milioane de dolari.

În fiecare an, aproximativ 80 de milioane de dolari din bugetul de rutină al ONU sunt alocați agenției, aproximativ 60% din fonduri fiind destinate salariilor personalului internațional.

Chiar dacă alte organisme ONU se confruntă cu reforme bugetare, UNRWA rămâne în mare parte scutită.

În ciuda dezvăluirilor privind infiltrarea teroriștilor Hamas în agenție și a îngrijorărilor răspândite cu privire la neutralitate, UNRWA continuă să beneficieze de tratament preferențial, solicitări suplimentare de finanțare și protecție politică.

„Încercăm mereu”, a spus Danon ca răspuns la întrebarea The Jerusalem Post dacă Israelul încearcă să facă lumină asupra organismelor care primesc finanțare de la ONU. „Dar, din păcate, majoritatea țărilor tind să ignore acest lucru. Și chiar dacă am expus acest lucru, ONU va continua să finanțeze aceste activități”.

Consiliul pentru Drepturile Omului de la Geneva și comisia sa de anchetă privind Israelul, înființată în 2021 cu un mandat pe termen nelimitat, costă aproximativ 4 milioane de dolari anual și au adoptat din ce în ce mai mult limbajul delegitimizării, acuzațiilor de genocid și războiului economic.

Acest comitet a întocmit, de asemenea, o „listă neagră” a companiilor care operează în zonele controlate de Israel, împreună cu raportorii speciali care primesc resurse ONU în timp ce promovează agende politice evident.

Misiunea israeliană la ONU arată că multe dintre aceste organisme se implică în activități de advocacy și reportaje care alimentează acțiunile legale internaționale împotriva Israelului și consolidează campaniile globale BDS.

Oficialii israelieni au declarat că ceea ce a fost expus cu privire la alocarea fondurilor bugetare de către ONU nu este un apel la retragerea finanțării ajutorului umanitar sau la reducerea la tăcere a criticilor legitime. Dimpotrivă, acest lucru are scopul de a pune capăt unui sistem care a normalizat discriminarea, a recompensat prejudecățile și a irosit sume uriașe din banii publici.

„Împărtășim informațiile și suntem recunoscători misiunii SUA, care adoptă o poziție morală împotriva finanțării acestor organisme”, a spus Danon. „În ciuda sumelor uriașe de bani îndreptate împotriva Israelului, vom continua să fim puternici și mândri împotriva prejudecăților organizațiilor ONU.”