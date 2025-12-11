UNRWA, desemnată „organizație teroristă străină”. Sancțiuni, luate in calcul de SUA

Administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea desemnării Agenției Națiunilor Unite pentru Ajutor și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni (UNRWA) ca „organizație teroristă străină” (Foreign Terrorist Organization – FTO), ceea ce ar deschide calea pentru sancțiuni ale Statelor Unite.

Această măsură este discutată în contextul unor acuzații tot mai numeroase privind legături între angajații UNRWA și grupul terorist Hamas, declarat organizație teroristă de către SUA încă din 1997.

Washington a întrerupt finanțarea către UNRWA în ianuarie 2024 după ce autoritățile israeliene au acuzat că mai mulți angajați ai agenției ar fi fost implicați în atacurile comise de gruparea teroristă Hamas din 7 octombrie 2023, care au declanșat conflictul din Gaza și soldat cu mii de victime.

Discuțiile din capitala americană includ opțiuni variate, de la desemnarea întregii agenții ca organizație teroristă până la sancționarea anumitor oficiali, dar nicio decizie finală nu a fost luată la acest moment.

În ianuarie 2024, UNRWA a anunțat că mai mulți angajați ai săi au fost suspectați de implicare în atacul grupării teroriste Hamas din 7 octombrie 2023.

La acea vreme, Philippe Lazzarini, comisarul general al UNRWA, a declarat că „orice angajat UNRWA care a fost implicat în acte de terorism” va fi tras la răspundere și, unde este cazul, supus procedurilor disciplinare sau penale.

Ulterior, Oficiul ONU pentru Servicii de Supraveghere Internă (Office of Internal Oversight Services – OIOS) a lansat o investigație pentru a evalua seriozitatea acuzațiilor.

Pe 5 august 2024, UNRWA a confirmat că investigația OIOS a fost finalizată și că s‑au analizat presupusele implicări ale 19 angajați UNRWA în atacurile din 7 octombrie.

Raportul OIOS a concluzionat că în „unul dintre cazuri, nu s‑au obținut probe care să susțină acuzațiile”, iar în alte cazuri „probe insuficiente” au fost identificate.

Un număr de angajați au fost concediați pe baza investigației, pe considerentul că ar fi „posibil implicați” în atacuri.

Un purtător de cuvânt al ONU a arătat ulterior că, pentru nouă dintre angajați, dovezile sugerează că „ar fi putut fi implicați” în atac, ceea ce a condus la încetarea contractelor acelor persoane.

În același timp, OIOS a raportat că nu a putut autentifica de unul singur majoritatea informațiilor furnizate de autoritățile israeliene și că multe dintre probe rămân în posesia acestora.

De asemenea, Congresul SUA, prin intermediul Comitetului de supraveghere și reformă, a inițiat o investigație proprie, solicitând documente privind modul în care UNRWA a răspuns acuzațiilor privind angajații săi.

Președintele comitetului, James Comer, a declarat că agenția a obstrucționat supravegherea americană, inclusiv prin redactarea documentelor furnizate de OIOS, ceea ce a complicat analiza situației.

Comer a subliniat în scrisoarea adresată secretarului general al ONU că SUA, ca principal donator al ONU, are obligația de a se asigura că fondurile contribuabililor americani nu ajung la persoane asociate sau sprijinind grupuri teroriste.

Afirmațiile rapoartelor independente

Mai multe organizații de monitorizare și think‑tank‑uri internaționale au publicat rapoarte susținând că Hamas ar fi exercitat influență asupra structurilor UNRWA, în special în sistemul educațional al agenției.

Un raport al grupului UN Watch susține că lideri locali ai grupării teroriste Hamas ar fi deținut poziții în sindicatele cadrelor UNRWA și ar fi controlat școli, împiedicând reforme și facilitând propagarea anumitor ideologii în rândul elevilor.

Raportul afirmă că, în anumite perioade, lideri ai educației locale din Gaza și Liban au deținut simultan funcții sindicale și poziții de conducere în organizația teroristă Hamas, ceea ce ar fi permis grupului să influențeze curriculum‑ul și să blocheze măsuri de de‑radicalizare.

De asemenea, o serie de dezvăluiri sugerează că, înainte de 7 octombrie 2023, un grup de angajați UNRWA ar fi celebrat atacurile și ar fi folosit canale interne de comunicare pentru a promova acțiuni de susținere a acestora.

Reacții ale UNRWA și ale ONU

UNRWA și ONU au contestat unele dintre aceste afirmații, iar agenția a publicat documente și declarații prin care susține că a întreprins măsuri interne pentru a investiga comportamentul angajaților și pentru a îmbunătăți supravegherea internă.

Răspunsurile UNRWA includ prezentarea propriilor versiuni ale faptelor și argumente privind nevoia de a continua furnizarea de ajutor umanitar în regiune.

Pauza fondurilor americane

Ca urmare a acuzațiilor privind implicarea angajaților UNRWA în atacurile din 7 octombrie 2023, Departamentul de Stat al SUA a anunțat în ianuarie 2024 o suspendare temporară a finanțării suplimentare pentru agenție, în timp ce investigațiile erau în desfășurare.

Un purtător de cuvânt al Departamentului a declarat că Statele Unite erau „extrem de îngrijorate” de aceste acuzații și că „trebuie să existe responsabilitate completă pentru oricine a participat la atacurile oribile din 7 octombrie”.

Această suspendare a finanțării a inclus și anunțul că SUA nu vor mai debloca fonduri suplimentare până când acuzațiile nu sunt abordate în mod satisfăcător.

Pași similari în alte state

Mai multe guverne, inclusiv Australia, Canada, Italia și Finlanda, și‑au anunțat, în paralel, suspendarea sau revizuirea fondurilor care erau destinate UNRWA în 2024, citând îngrijorări similare legate de acuzațiile privind personalul agenției.

În schimb, Uniunea Europeană a continuat o parte a finanțării sale către UNRWA în contextul investigațiilor, exprimând însă așteptări privind măsuri de transparență și reformă internă pentru a preveni viitoare abateri.

Pe fondul suspendării fondurilor americane și al controverselor privind personalul, UNRWA a avertizat cu privire la dificultăț‍ile financiare, susținând că ar putea avea probleme în continuarea operațiunilor că dacă finanțările nu sunt reluate.

Potrivit agenției, lipsa resurselor afectează capacitatea acesteia de a continua furnizarea serviciilor esențiale, inclusiv educație, asistență medicală și alimente pentru refugiați palestinieni.

Decizia SUA de a suspenda temporar finanțarea a generat reacții diplomatice diverse. Israelul continuă să susțină că UNRWA este infiltrată de teroriști Hamas și că organizarea trebuie supusă unor reforme sau desființată.

În același timp, unele state donatoare și organizații internaționale au cerut investigații transparente și continuarea sprijinului umanitar, considerând că suspendarea finanțării ar putea afecta negativ civilii vulnerabili din regiune.

Evenimentele din ultimii doi ani au creat un context complex în jurul Agenției Națiunilor Unite pentru Ajutor și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni.

Acuzațiile legate de presupusa implicare a angajaților în atacurile din 7 octombrie 2023, investigațiile interne ale ONU, reacțiile oficiale ale SUA și altor donatori, precum și dezbaterile privind transparența și responsabilitatea, au contribuit la un proces decizional dificil privind finanțarea și statutul agenției.

În timp ce SUA analizează opțiuni legale și administrative privind sancțiuni sau desemnări speciale, alte state și organisme internaționale subliniază necesitatea de a asigura atât responsabilitatea, cât și continuitatea asistenței umanitare în regiune, pentru a răspunde nevoilor civililor afectați de conflicte.