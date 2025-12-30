Profesori de la Medicină Galați, trimiși în judecată de DNA pentru luare de mită

Procurorii DNA au făcut un pas nou într-un dosar care zguduie mediul universitar din Galați. Doi profesori de la Facultatea de Medicină și Farmacie ar urma să răspundă în fața instanței, fiind acuzați că ar fi primit bani și bijuterii pentru a-i ajuta pe unii candidați să treacă examenul de rezidențiat. Totodată, procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

Ancheta DNA arată că, în legătură cu examenul de rezidențiat, mai multe cadre universitare din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați ar fi fost implicate într-un mecanism prin care candidații obțineau, contra unor sume sau bunuri, acces la subiecte și sprijin în timpul probei.

Potrivit procurorilor, președinta comisiei de examinare, profesor universitar și coordonator al grupei de rezidențiat, ar fi fost trimisă în judecată sub control judiciar pentru fapte de corupție, inclusiv pentru folosirea unor informații ce nu erau destinate publicității. Alături de ea, a fost deferită justiției și o altă profesoară, membră a comisiei, dar și un asistent universitar care avea rol de secretar al comisiei, acuzați de luare de mită.

În același dosar mai apar o persoană acuzată de complicitate la luare de mită, o asistentă universitară — care era și candidată la examen — cercetată pentru două acte de dare de mită, dar și 20 de studenți participanți la examen, suspectați de fapte similare.

Într-o etapă anterioară, șapte dintre candidați au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, acceptând acuzațiile și modul de încadrare juridică.

Din documentele strânse la dosar reiese că, înaintea examenului programat în noiembrie 2024, una dintre profesoare ar fi acceptat promisiunea unei sume consistente — peste nouă mii de euro — pentru a facilita promovarea. Ulterior, ar fi transmis în avans subiectele unei rezidente, pentru ca acestea să ajungă la alți candidați care ar fi contribuit financiar.

Tot în această logică, o altă profesoară ar fi primit un set de bijuterii de aur, în valoare de peste șase mii de lei, în schimbul sprijinului acordat la promovarea examenului. Un asistent universitar ar fi primit la rândul său bani și alte bunuri înainte de susținerea probei.

Examenul a avut loc pe 8 noiembrie 2024, la specializarea Farmacie Generală, și toți cei 29 de candidați au fost declarați admiși, cu note mari.

Din anchetă rezultă că, pe durata probei, membrii comisiei ar fi permis folosirea telefoanelor, a ceasurilor inteligente și a notițelor, astfel încât candidații să poată rezolva subiectele fără dificultate.

După examen, soțul uneia dintre profesoare ar fi preluat suma de 9.200 de euro, considerată mită, bani care ulterior au fost găsiți la domiciliu și puși sub sechestru. De asemenea, au fost indisponibilizate și bijuteriile primite de una dintre profesoare.

Procurorii au dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor și banilor identificați, pentru a putea fi confiscați dacă instanța va decide definitiv acest lucru. În paralel, au fost trimise în judecată și acordurile prin care cei șapte inculpați au recunoscut faptele. Ei au acceptat pedepse cu suspendare, pe perioade diferite, și obligația de a presta muncă în folosul comunității.

Toate aceste dosare au ajuns la Tribunalul Galați, cu propunerea menținerii măsurilor preventive și asigurătorii. Procurorii subliniază că ne aflăm doar în etapa de finalizare a urmăririi penale, iar trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție.