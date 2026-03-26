Exporturile de petrol ale Rusiei, afectate până la 40% de ofensiva Ucrainei

Mai exact, campania cu drone a Ucrainei a provocat o lovitură semnificativă asupra exporturilor de petrol ale Rusiei, reducând până la 40% din capacitatea de export a țării, potrivit estimărilor Reuters bazate pe date de piață.

Trebuie precizat faptul că petrolul rămâne una dintre principalele surse de venit ale bugetului de stat rus și o componentă esențială în finanțarea războiului de la granița cu Ucraina.

Perturbările au fost generate de o combinație de factori: atacurile precise cu drone desfășurate de forțele ucrainene asupra infrastructurii petroliere, un incident controversat asupra unei conducte strategice și confiscarea unor petroliere implicate în transportul de țiței.

Specialiștii în energie avertizează că aceste acțiuni subminează semnificativ veniturile Rusiei din export și pun presiune suplimentară asupra piețelor internaționale de energie.

În timp ce Moscova caută să-și stabilizeze exporturile și să minimizeze pierderile, experții subliniază că astfel de campanii cu drone ar putea reprezenta un model pentru viitoarele operațiuni militare asupra infrastructurii critice, influențând atât economia cât și logistica războiului.

Perturbarea aprovizionării, estimată la circa 2 milioane de barili pe zi, reprezintă, potrivit analiștilor, cea mai gravă lovitură aplicată lanțului de export al petrolului rusesc din era modernă.

Evenimentul survine într-un moment în care piețele energetice internaționale rămân tensionate, iar prețul țițeiului a depășit temporar pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor generate de conflictul din jurul Iranului.

În plus, transporturile din porturile Primorsk și Ust-Luga, principalele puncte de export ale Rusiei în regiunea Mării Baltice, au fost din nou oprite, după ce atacuri recente cu drone au provocat incendii și au deteriorat infrastructura portuară. Aceste porturi sunt două dintre cele mai importante terminale de export ale Federației Ruse.

Portul Novorossiisk, situat la Marea Neagră, operează în continuare sub capacitatea sa obișnuită, după ce a fost vizat de atacuri recente. Exporturile de petrol prin conducta Druzhba către Ungaria și Slovacia au fost aproape complet suspendate încă din ianuarie, ca urmare a pagubelor provocate infrastructurii ucrainene de atacurile Rusiei.

Traderii semnalează, de asemenea, că sechestrările repetate de petroliere rusești în apele europene au perturbat livrările zilnice de aproximativ 300.000 de barili de petrol arctic, transportați din portul Murmansk.

Petrolul reprezintă o sursă vitală pentru veniturile bugetului federal rus și constituie un pilon esențial al economiei naționale, estimată la circa 2,6 trilioane de dolari.

Autoritățile de la Moscova cataloghează atacurile ucrainene drept „acțiuni teroriste” și anunță măsuri sporite pentru protecția infrastructurii energetice.