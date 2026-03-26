O navă încărcată cu petrol rusesc, lovită de o dronă în Marea Neagră. Autoritățile sunt în alertă

Un navă operată de o companie turcă și încărcată cu petrol rusesc a raportat o explozie în Marea Neagră, în apropiere de Istanbul. Autoritățile turce suspectează un atac cu o dronă navală, relatează bloomberg.com.

Un petrolier care transporta țiței rusesc a fost afectat de o explozie produsă în Marea Neagră, joi dimineață, în apropiere de Istanbul. Nava este operată de o companie turcă și naviga în zona aflată la mai puțin de 30 de kilometri de strâmtoarea Bosfor, potrivit informațiilor relatate de presa locală.

Autoritățile turce tratează incidentul ca pe un posibil atac și analizează varianta implicării unui vehicul naval fără echipaj.

Ministrul turc al transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, a declarat că primele evaluări indică o lovitură țintită asupra compartimentului tehnic al navei.

„Credem că este vorba de un atac cu ajutorul unei drone navale. Această explozie (...) a vizat în mod specific sala maşinilor”, a declarat ministrul turc al transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, la postul privat de televiziune 24 TV.

Oficialul a precizat ulterior că analiza preliminară indică utilizarea unui vehicul de suprafață fără pilot, care ar fi acționat la nivelul apei.

„Pot spune că o navă sub pavilion străin, operată de o companie turcă, care încărcase ţiţei din Rusia, a raportat o explozie în sala motoarelor după miezul nopţii către centrul nostru de apeluri de urgenţă. Credem că sala motoarelor a fost ţinta specifică. Considerăm că atacul nu a fost efectuat de o dronă, ci de un vehicul de suprafaţă fără pilot, la nivelul apei”, a declarat ministrul.

Petrolierul implicat în incident, M/T Altura, naviga sub pavilionul statului Sierra Leone. Conform datelor de urmărire maritimă, nava este de tip Suezmax și avea la bord aproximativ 1 milion de barili de țiței Urals provenit din Novorossiisk.

Deși este operat de o companie din Turcia, vasul se află sub regimul de sancțiuni impus de Marea Britanie și Uniunea Europeană. Statele Unite nu au inclus nava pe lista sancțiunilor.

Informațiile preliminare indică faptul că explozia ar fi avut loc pe punte, iar sala motoarelor a fost ulterior inundată. Datele au fost confirmate de surse din presa turcă de profil maritim, care au raportat avarii semnificative la nivelul compartimentului tehnic.

Nu au fost comunicate, până în acest moment, informații privind existența unor victime.

Autoritățile turce au anunțat că au fost trimise echipe la fața locului pentru evaluarea situației și gestionarea intervenției. Zona este monitorizată în continuare de instituțiile responsabile.

„Am trimis unităţile necesare la faţa locului şi monitorizăm situaţia”, a adăugat Uraloglu.

Incidentul are loc pe fondul unor episoade repetate de securitate în regiune, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. În decembrie, Turcia a raportat mai multe incidente similare, ceea ce a determinat avertismente privind riscurile crescute din zonă.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a atras atenția că Marea Neagră ar putea deveni o zonă de confruntare între părțile implicate în conflict.

Turcia, aflată la intersecția rutelor maritime dintre Ucraina și Crimeea anexată, menține relații diplomatice atât cu Kievul, cât și cu Moscova, de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.