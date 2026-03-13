Creșterea prețului petrolului ar putea aduce Rusiei câștiguri de 150 milioane dolari pe zi

Rusia obține venituri de până la 150 de milioane de dolari pe zi, pe fondul creșterii prețului petrolului la nivel internațional după închiderea Strâmtorii Hormuz. Această majorare a prețurilor a adus un impuls semnificativ veniturilor guvernului rus, consolidând resursele financiare într-un context global instabil, informează united24media.com.

Creșterea bruscă a prețurilor mondiale la petrol, determinată de închiderea Strâmtorii Hormuz, aduce Rusiei venituri suplimentare semnificative, venituri care vor ajuta Kremlinul să întăreascăatacurile asupra Ucrainei.

Kremlinul se situează astfel printre principalii beneficiari economici ai tensiunilor din Orientul Mijlociu, reușind să-și acopere deficitele bugetare și să se adapteze la ceea ce analiștii numesc o „nouă realitate energetică”, chiar și în contextul unor acorduri discrete cu Washingtonul, conform celor relatate de Financial Times.

În primele 12 zile de conflict implicând SUA, Israel și Iran, bugetul Rusiei a înregistrat venituri suplimentare între 1,3 și 1,9 miliarde de dolari. Estimările sugerează că până la sfârșitul lunii martie suma ar putea atinge 5 miliarde de dolari.

Blocajele din Golful Persic au forțat cei mai mari consumatori de petrol ai lumii să caute surse alternative, ceea ce a determinat o schimbare semnificativă pe piața energetică globală. Prețul petrolului rusesc din Ural, care în februarie era de 52 de dolari pe baril, a urcat între 70 și 80 de dolari.

În India, materiile prime rusești se tranzacționează acum la un preț superior față de Brent, în ciuda reducerilor semnificative pe care Moscova le oferea anterior, iar administrația americană a decis să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei pentru a contribui la stabilizarea prețurilor la carburanți în Statele Unite.

Această măsură a permis petrolierelor care transportă petrol rusesc să navigheze fără restricții în Oceanul Indian. Drept urmare, India și-a majorat importurile cu 50%, iar China cu 22%.

În paralel, președintele rus Vladimir Putin a discutat despre posibilitatea reluării exporturilor de energie către Europa, exercitând presiuni asupra Bruxelles-ului în contextul deficitului de gaze naturale lichefiate și al riscului amânării embargoului european asupra gazelor rusești. De asemenea, Moscova pregătește extinderea capacităților de producție cu încă 400.000 de barili pe zi, pentru a profita de criza energetică care afectează Orientul Mijlociu.

Deficitul de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar ar putea obliga Bruxelles-ul să amâne embargoul planificat asupra importurilor de gaze rusești, pentru a evita un colaps energetic. În acest context, Vladimir Putin pare să sugereze o revenire strategică a Rusiei pe piața europeană.

Pe 4 martie, țițeiul rusesc Urals a continuat să se vândă la un preț semnificativ inferior petrolului Brent, în ciuda creșterii prețurilor globale cauzate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Reducerea medie pentru țițeiul Ural exportat din porturile vestice ale Rusiei a ajuns la circa 30,9 dolari pe baril sub cotația Brent, marcând cea mai mare diferență înregistrată din aprilie 2023.

Chiar și cu închiderea Strâmtorii Hormuz, care a perturbat aproximativ 20% din transporturile globale de petrol, furnizorii ruși au fost nevoiți să ofere reduceri substanțiale pentru a rămâne competitivi în fața altor tipuri de țiței supuse sancțiunilor, precum cel iranian, mai ales când se adresează rafinăriilor din China.