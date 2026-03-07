Blocajele din Strâmtoarea Hormuz crează o criză alimentară în Orientul Mijlociu și aruncă în aer prețul petrolului

Blocajele din Strâmtoarea Hormuz. Potrivit unei analize publicat de Financial Times pe 6 martie, perturbările din jurul Strâmtorii Hormuz generează un risc iminent de penurie alimentară în statele din Golf și în Iran.

Odată cu escaladarea militară din regiune, lanțurile de aprovizionare sunt grav afectate, declanșând riscuri majore atât pe piața alimentară, cât și pe cea energetică globală.

Cea mai mare parte a transporturilor de cereale și alimente destinate țărilor din Orientul Mijlociu tranzitează această cale navigabilă strategică. Cifrele ilustrează o dependență uriașă. Astfel pentru Iran, din cele aproximativ 30 de milioane de tone de cereale importate în Golf anul trecut, aproape 14 milioane de tone au ajuns în Iran. Conform estimărilor Kpler, cea mai mare parte a acestor fluxuri a trecut prin Hormuz.

Emiratele Arabe Unite (EAU) importă aproximativ 90% din cereale și oleaginoase prin portul Jebel Ali din Dubai. De asemenea, acest port procesează alimente perisabile și containerizate nu doar pentru EAU, ci și pentru Arabia Saudită, Bahrain și Qatar, deservind în total între 45 și 50 de milioane de persoane. Arabia Saudită își asigură aproximativ 40% din necesarul de cereale și semințe oleaginoase prin porturile sale din estul Golfului.

Analiștii avertizează că infrastructura comercială este în pragul colapsului din cauza conflictului. Astfel, expertul Ishan Bhanu (Kpler) a subliniat că atacurile americane și israeliene amenință direct lanțurile de aprovizionare și infrastructura din interiorul Iranului. Aproape tot porumbul importat de Iran, alături de volume uriașe de grâu și soia, sosesc prin strâmtoare. Dacă blocajul continuă, Iranul se va confrunta cu „o problemă alimentară majoră”.

Dr. Christian Henderson (Universitatea din Leiden), citata și el de Financial Times, a atras atenția asupra unui „risc imediat de insecuritate alimentară în regiune”, subliniind dependența extremă a statelor din Golf de alimentele de import. Mai mult, țări deja vulnerabile precum Yemen, Sudan și Somalia ar putea suferi scumpiri masive și penurii, deoarece se bazează pe EAU ca punct principal de tranzit. Experții FAO au lansat un avertisment privind dispariția de pe piață a unor produse de bază, precum zahărul și ceaiul, dacă acest conflict va persista.

Această criză alimentară se suprapune peste un conflict militar deschis (Israel-SUA-Iran) care a paralizat industria energetică. Situația s-a degradat accelerat după data de 28 februarie, când Iranul a lovit EAU cu rachete balistice, extinzând represaliile direct asupra orașelor Abu Dhabi și Dubai. Atacurile cu drone au forțat închiderea rafinăriei Ras Tanura, aparținând gigantului Saudi Aramco. Deși apărarea antiaeriană saudită a interceptat dronele, resturile au provocat un incendiu în incinta rafinăriei.

În Kurdistanul irakian, companiile energetice au oprit preventiv extracția la mai multe zăcăminte, chiar și în absența unor daune directe confirmate, adâncind criza regională.

Consecința pe piețe. În condițiile în care traficul prin Strâmtoarea Hormuz a fost aproape complet oprit din cauza atacurilor asupra navelor comerciale, piețele de profil s-au contractat sever, iar prețul barilului de țiței Brent a înregistrat un salt brusc de aproximativ 10%.