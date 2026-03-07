HAI România! Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran







Înainte de a intra în avalanșa de analize, comentarii și reacții generate de ofensiva americano-israeliană asupra Iranului, unele pertinente altele la ”gura sobei” câteva observații merită puse în context. Deși regimul de la Teheran fusese deja zguduit anul trecut de penetrarea profundă a serviciilor israeliene în structurile sale de securitate, conducerea iraniană părea convinsă că a reușit să închidă breșa.

Sâmbătă dimineață, 28 februarie 2026, liderul suprem și cercul său restrâns de securitate s-au reunit într-un complex guvernamental Hoseyniyeh-ye Jamaran considerat sigur (sala de ședințe era legată printr-un coridor scurt direct de casa sa privată, astfel încât liderul, care avea o sănătate șubredă în ultimii ani, să nu fie nevoit să se deplaseze pe distanțe mari).

Potrivit relatărilor din presa americană, CIA și Mossad le monitorizau mișcările, cunoșteau identitatea celor prezenți și au decis să accelereze calendarul loviturii.