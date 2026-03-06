Europol: Conflictul Iran - SUA - Israel crește riscul de terorism și atacuri cibernetice în UE

Europol avertizează că tensiunile dintre SUA, Israel și Iran cresc riscul de terorism și atacuri cibernetice în UE. Drept urmare, autoritățile europene intensifică măsurile de securitate, relatează Euronews.

Agenția internațională de poliție Europol avertizează că tensiunile în desfășurare dintre Statele Unite, Israel și Iran au generat o amenințare teroristă ridicată în Europa. Potrivit lui Jan op gen Oorth, șeful departamentului de comunicare al Europol, repercusiunile conflictului se resimt imediat în ceea ce privește criminalitatea gravă și organizată, dar și riscurile de terorism.

„Riscurile principale sunt o amenințare crescută de terorism și extremism violent, creșterea numărului de atacuri cibernetice care vizează infrastructura UE, o creștere a schemelor de fraudă online pe tema conflictului și răspândirea dezinformării și a campaniilor de influență”, a arătat oficialul.

Nivelul amenințării este considerat ridicat, iar Europol atrage atenția asupra radicalizării interne a unor indivizi singuratici și a celulelor mici autoinițiate. O altă preocupare este diseminarea rapidă online a conținutului polarizant, care poate accelera procesele de radicalizare pe termen scurt în diaspora din UE și în rândul altor indivizi. Agenția monitorizează rețelele legate de Iran, inclusiv grupurile asociate cu așa-numita „Axă a Rezistenței” și rețelele criminale ce ar opera sub îndrumarea instituțiilor de securitate iraniene.

Tensiunile au crescut după ce marele ayatollah iranian Nasser Makarem Shirazi a emis o fatwa prin care cheamă la război sfânt împotriva Statelor Unite și Israelului, ca răspuns la moartea ayatollahului Khamenei în atacurile comune ale SUA și Israelului. Reacția oficialilor iranieni nu s-a lăsat așteptată. Esmail Baghaei, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat că orice acțiune împotriva

Teheranului va fi considerată complicitate cu atacatorii și va fi tratată drept „un act de război”.

Mai multe guverne europene au intensificat deja măsurile de securitate. În Renania de Nord-Westfalia, ministerul de Interne a transmis că, deși în prezent nu există indicii privind amenințări specifice, situația se poate schimba rapid, pe fondul evoluțiilor regionale.

În Franța, președintele Emmanuel Macron a decis întărirea operațiunii de securitate militară „Operation Sentinelle” la nivel național. Protecția a fost suplimentată în jurul locurilor și persoanelor cele mai expuse. După o întâlnire cu oficialii regionali de securitate, conducerea poliției și serviciile de informații, ministrul de interne, Laurent Nunez, a subliniat că nu există nicio amenințare cunoscută de atac terorist iminent, dar vigilența rămâne la cel mai înalt nivel.

Serviciile franceze de informații monitorizează atent amenințările asociate Iranului. În 2018, agenți iranieni au fost acuzați că au planificat un atentat asupra unui miting al disidenților iranieni la Villepinte, organizat de Organizația Mojahedinilor Populari din Iran. Planul a fost dejucat de serviciile europene de securitate.

Între 1985 și 1986, o serie de atentate cu bombă la Paris, atribuite rețelelor iraniene, au ucis 12 persoane și au rănit peste 200. Experții francezi avertizează că regimul de la Teheran ar putea încerca să provoace instabilitate în țările considerate susținătoare ale acțiunilor occidentale în regiune.

„Regimul luptă pentru supraviețuirea sa în țară, așa că ar putea fi tentat să provoace instabilitate în țările pe care le consideră susținătoare ale ceea ce se întâmplă în prezent la nivel regional”, a declarat David Rigoulet-Roze, cercetător la Institutul Francez de Analiză Strategică.