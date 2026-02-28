Comisia Europeană întărește măsurile împotriva terorismului. Ce măsuri a luat

Comisia Europeană (CE) a anunțat că a lansat o nouă strategie menită să întărească prevenirea și combaterea terorismului în statele membre, prezentând direcțiile principale de acțiune pentru a răspunde eficient amenințărilor extremiste violente.

Agenda UE ia în considerare noile forme de amenințare generate de tehnologiile digitale, inteligența artificială, rețelele sociale, dronele și armele imprimate 3D, precum și creșterea radicalizării în rândul tinerilor și evoluțiile geopolitice globale.

Documentul este structurat pe șase piloni: anticiparea amenințărilor, prevenirea radicalizării, protecția cetățenilor online și offline, reacția la atacuri și cooperarea internațională.

Reprezentanții Comisiei Europene au declarat că, deși Uniunea a făcut progrese semnificative în ultimul deceniu în domeniul securității interne, amenințările se schimbă rapid și necesită un răspuns mai coordonat și mai puternic. Strategia ProtectEU include inițiative transsectoriale menite să crească pregătirea și capacitatea de reacție a autorităților, protejând mai bine cetățenii și companiile europene.

Primul pilon vizează îmbunătățirea capacității UE de a identifica rapid noi pericole. Comisia propune consolidarea analizelor de informații prin intermediul SIAC și Europol, precum și stimularea cercetării în domeniul tehnologiilor emergente, cum ar fi dronele, armele 3D și sistemele de inteligență artificială, prin programe precum Horizon Europe și Fondul UE pentru securitate internă.

Agenda subliniază prevenția ca măsură eficientă pe termen lung. Comisia va dezvolta instrumente practice pentru combaterea radicalizării minorilor prin Knowledge Hub și va susține proiecte comunitare cu o finanțare de cinci milioane de euro, axate pe implicarea tinerilor și reziliența digitală.

În contextul utilizării platformelor digitale pentru propagandă și recrutare, UE va revizui Regulamentul privind conținutul terorist online și va aplica Actul privind serviciile digitale. De asemenea, colaborarea cu furnizorii de servicii online va fi consolidată, iar Protocolul UE pentru situații de criză va fi transformat într-un cadru de răspuns rapid la amenințări digitale.

Pentru siguranța publică și a infrastructurilor critice, Comisia va propune măsuri precum proceduri post-atac, extinderea monitorizării călătorilor și investiții de 30 de milioane de euro pentru securitatea spațiilor publice și consultanță în domeniul protecției.

Agenda prevede măsuri pentru răspuns rapid la atacuri și consolidarea cooperării judiciare și de poliție, inclusiv urmărirea finanțării terorismului, revizuirea mandatelor Europol și Eurojust și acces mai eficient la date pentru anchete și procese.

Un pilon esențial îl constituie parteneriatele externe. UE intenționează să întărească cooperarea cu țări terțe, în special din Balcanii de Vest și regiunea mediteraneană, pentru schimbul de informații despre persoane cu risc terorist și implementarea Planului comun de acțiune în prevenirea extremismului.