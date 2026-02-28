International

Comisia Europeană întărește măsurile împotriva terorismului. Ce măsuri a luat

Comentează știrea
Comisia Europeană întărește măsurile împotriva terorismului. Ce măsuri a luat
Din cuprinsul articolului

Comisia Europeană (CE) a anunțat că a lansat o nouă strategie menită să întărească prevenirea și combaterea terorismului în statele membre, prezentând direcțiile principale de acțiune pentru a răspunde eficient amenințărilor extremiste violente.

Comisia Europeană a lansat o nouă strategie

Agenda UE ia în considerare noile forme de amenințare generate de tehnologiile digitale, inteligența artificială, rețelele sociale, dronele și armele imprimate 3D, precum și creșterea radicalizării în rândul tinerilor și evoluțiile geopolitice globale.

Comisia Europeană

Comisia Europeana. Sursă foto: Facebook

Documentul este structurat pe șase piloni: anticiparea amenințărilor, prevenirea radicalizării, protecția cetățenilor online și offline, reacția la atacuri și cooperarea internațională.

Reprezentanții Comisiei Europene au declarat că, deși Uniunea a făcut progrese semnificative în ultimul deceniu în domeniul securității interne, amenințările se schimbă rapid și necesită un răspuns mai coordonat și mai puternic. Strategia ProtectEU include inițiative transsectoriale menite să crească pregătirea și capacitatea de reacție a autorităților, protejând mai bine cetățenii și companiile europene.

Anul 2025, de excepție pentru medicină. 16 medicamente noi și primul plasture genetic testat pe oameni
Anul 2025, de excepție pentru medicină. 16 medicamente noi și primul plasture genetic testat pe oameni
Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis. Israel și SUA atacă în Iran, Teheranul ripostează. Video. Live text
Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis. Israel și SUA atacă în Iran, Teheranul ripostează. Video. Live text

Anticiparea amenințărilor

Primul pilon vizează îmbunătățirea capacității UE de a identifica rapid noi pericole. Comisia propune consolidarea analizelor de informații prin intermediul SIAC și Europol, precum și stimularea cercetării în domeniul tehnologiilor emergente, cum ar fi dronele, armele 3D și sistemele de inteligență artificială, prin programe precum Horizon Europe și Fondul UE pentru securitate internă.

Comisia Europeana

Comisia Europeana / sursa foto: dreamstime.com

Agenda subliniază prevenția ca măsură eficientă pe termen lung. Comisia va dezvolta instrumente practice pentru combaterea radicalizării minorilor prin Knowledge Hub și va susține proiecte comunitare cu o finanțare de cinci milioane de euro, axate pe implicarea tinerilor și reziliența digitală.

Siguranța în mediul online

În contextul utilizării platformelor digitale pentru propagandă și recrutare, UE va revizui Regulamentul privind conținutul terorist online și va aplica Actul privind serviciile digitale. De asemenea, colaborarea cu furnizorii de servicii online va fi consolidată, iar Protocolul UE pentru situații de criză va fi transformat într-un cadru de răspuns rapid la amenințări digitale.

Pentru siguranța publică și a infrastructurilor critice, Comisia va propune măsuri precum proceduri post-atac, extinderea monitorizării călătorilor și investiții de 30 de milioane de euro pentru securitatea spațiilor publice și consultanță în domeniul protecției.

Reacția la atacuri

Agenda prevede măsuri pentru răspuns rapid la atacuri și consolidarea cooperării judiciare și de poliție, inclusiv urmărirea finanțării terorismului, revizuirea mandatelor Europol și Eurojust și acces mai eficient la date pentru anchete și procese.

Un pilon esențial îl constituie parteneriatele externe. UE intenționează să întărească cooperarea cu țări terțe, în special din Balcanii de Vest și regiunea mediteraneană, pentru schimbul de informații despre persoane cu risc terorist și implementarea Planului comun de acțiune în prevenirea extremismului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:28 - Radu Miruță: Sunt ameninţari pe care România şi le gestionează 100% singură
16:21 - Comisia Europeană întărește măsurile împotriva terorismului. Ce măsuri a luat
16:16 - „Scream 7” debutează cu stângul, marcând cel mai scăzut scor din istoria francizei
16:06 - Anul 2025, de excepție pentru medicină. 16 medicamente noi și primul plasture genetic testat pe oameni
15:56 - Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis. Israel și SUA atacă în Iran, Teheranul ripostează. Video. L...
15:54 - Ministrul Apărării despre recrutarea tinerilor români. 27.000 de lei pentru voluntari

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale