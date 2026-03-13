Partidul rapperului Balen Shah a câștigat alegerile din Nepal. Situație fără precedent

Nepalul a trăit o surpriză politică majoră odată cu rezultatele recente ale alegerilor parlamentare. Partidul Rastriya Swatantra (RSP), înființat acum patru ani și condus de rapperul devenit politician Balendra „Balen” Shah, a obținut o majoritate covârșitoare, o performanță considerată de mulți imposibilă în sistemul electoral dual al țării, potrivit BBC.

Rezultatul a scos în afara jocului elitele politice tradiționale și a zdruncinat structurile de putere consolidate de decenii. Un simbol al acestei schimbări a fost înfrângerea fostului prim-ministru KP Sharma Oli de către Balen în circumscripția Jhapa 5, considerată anterior bastion al acestuia.

Cetățenii nepalezi întâlniți în diverse regiuni au declarat că sunt extenuați de decenii de corupție și paralizie politică. Un alegător din Jhapa 5, Ispa Sapkota, a declarat pentru BBC: „Balen reprezintă speranța pentru o nouă cultură politică”.

Deși entuziasmul este mare, Nepalul pășește într-o perioadă de incertitudine. RSP este un partid tânăr, cu experiență limitată în guvernare. Balen, în vârstă de 35 de ani, are doar trei ani de experiență politică ca primar al capitalei Kathmandu. Totuși, faptul că este un outsider politic este privit de alegători ca un avantaj, simbolizând ruptura de conducerea tradițională a țării.

Critici există și ele: în timpul mandatului de primar, Balen a fost acuzat de organizații pentru drepturile omului că a folosit poliția excesiv împotriva vânzătorilor stradali pentru a menține ordinea în capitală.

Human Rights Watch avertizează că noii lideri care doresc rezultate rapide pot adopta practici dure. Meenakshi Ganguly, din cadrul organizației, a spus: „Ne dorim ca, în calitate de prim-ministru, să se concentreze pe o ordine mai bazată pe reguli”.

RSP a promis reforme ample: combaterea corupției, anchetarea averilor celor aflați la putere din anii ’90, naționalizarea proprietăților dobândite ilegal, reformarea sistemului judiciar și creșterea transparenței prin transmiterea în direct a unor procese.

Un lider al partidului, Shishir Khanal, a anunțat că guvernul va introduce rapid un proiect de lege pentru reorganizarea sistemului de promovare și salarizare a funcționarilor publici.

Pe plan economic, tinerii nepalezi speră ca RSP să reducă șomajul ridicat, estimat la 20%, și să creeze oportunități interne, astfel încât să reducă exodul de muncă în străinătate. Partidul și-a propus o creștere economică de 7% anual și atingerea unui PIB de 100 de miliarde de dolari în următorii 5-7 ani, obiective ambițioase, având în vedere instabilitatea politică, scăderea turismului și impactul dezastrelor naturale.

Relațiile externe reprezintă o altă provocare. Nepalul este situat între India și China, iar echilibrul între influențele celor două puteri regionale este esențial. Recent, premierul indian Narendra Modi l-a felicitat pe Balen pentru succesul electoral al RSP.

Liderii partidului au declarat că vor menține o politică externă echilibrată, fără pacte de securitate care să compromită suveranitatea țării, și că vecinii rămân o prioritate, alături de menținerea relațiilor istorice cu Statele Unite.