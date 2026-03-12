International

Trimisul lui Vladimir Putin, întâlnire la Florida, cu negociatorii americani. Care au fost concluziile întrevederii

Trimisul lui Vladimir Putin, întâlnire la Florida, cu negociatorii americani. Care au fost concluziile întrevederiiKirill Dmitriev / sursa foto: captură YouTube
Trimisul președintelui rus Vladimir Putin s-a întâlnit în Florida cu negociatori americani pentru discuții privind mai multe subiecte internaționale. Oficialii au anunțat că delegațiile au convenit să rămână în contact.

Discuții între trimisul lui Vladimir Putin și americani în Florida

Un reprezentant al Kremlinului s-a întâlnit miercuri cu negociatori americani în statul Florida, în cadrul unor discuții care au vizat mai multe teme de politică internațională. Întâlnirea a fost confirmată de partea americană și reprezintă un contact diplomatic între cele două părți într-un context internațional tensionat.

Trimisul președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a participat la discuții cu o delegație americană condusă de Steve Witkoff, reprezentantul lui Donald Trump. La întâlnire au fost prezenți și Jared Kushner, ginerele lui Trump, precum și consilierul Casei Albe Josh Gruenbaum.

După discuții, Witkoff a publicat o declarație pe platforma X în care a precizat că întâlnirea a avut loc într-o atmosferă de dialog. „Echipele au discutat o serie de subiecte și au convenit să rămână în contact”, a transmis trimisul american.

La rândul său, Dmitriev a comentat discuțiile într-o postare pe aceeași platformă de socializare, salutând gazdele pentru organizarea întâlnirii. Oficialul rus a vorbit despre o reuniune „productivă” și a adresat mulțumiri lui Witkoff, lui Jared Kushner și consilierului Casei Albe Josh Gruenbaum.

Steve Witkoff

Steve Witkoff. Sursa foto: Facebook

Întâlnirea dintre trimisul lui Vladimir Putin și americani din Florida are loc pe fondul tensiunilor internaționale

Discuțiile dintre delegațiile americană și rusă au loc într-un moment marcat de mai multe crize geopolitice. În centrul atenției rămâne războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022, conflict care continuă să influențeze relațiile dintre Moscova și statele occidentale.

În același timp, scena internațională este afectată de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran, care a dus la creșterea tensiunilor în Orientul Mijlociu.

Donald Trump spune că Vladimir Putin vrea să ajute în criza din Orientul Mijlociu

Președintele american Donald Trump a declarat la începutul săptămânii că liderul rus Vladimir Putin ar putea avea un rol important în conflictul din Orientul Mijlociu.

Trump a afirmat că Putin, cu care a discutat luni, dorește să fie „de ajutor” în legătură cu evoluțiile din regiune.

Întâlnirea dintre delegațiile rusă și americană din Florida a avut loc la scurt timp după această conversație, însă niciuna dintre părți nu a oferit detalii suplimentare despre subiectele concrete discutate în cadrul negocierilor.

Deocamdată, singura concluzie anunțată oficial este că reprezentanții celor două tabere au convenit să mențină contactul și să continue dialogul.

