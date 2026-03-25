Volkswagen vrea să-și extindă activitatea în domeniul apărării. Negocieri cu o firmă din Israel

Volkswagen, unul dintre cei mai importanți producători auto din lume, își diversifică domeniul de activitate și se orientează către sectorul apărării. Compania germană explorează posibilitatea dezvoltării de sisteme antirachetă, informează united24media.com.

Mai exact, Volkswagen poartă negocieri cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems pentru un parteneriat care ar putea transforma o fabrică a grupului german într-un centru de producție dedicat sistemelor de apărare antirachetă.

Fabrica vizată este cea din Osnabrück, care se confruntă cu riscul închiderii. Planul este ca unitatea să producă componente pentru sistemul de apărare aeriană Iron Dome, deținut de Rafael.

Această inițiativă ar marca o schimbare majoră pentru industria auto germană, afectată de scăderea profitabilității din cauza competiției chineze și a dificultăților generate de tranziția către vehiculele electrice. În acest context, producătorii caută noi parteneriate în sectorul apărării, care este în expansiune.

În plus, companiile vizează comercializarea sistemelor de apărare către guverne europene. „Scopul este de a salva pe toată lumea, poate chiar de a stimula creșterea. Potențialul este foarte mare, dar angajații vor decide dacă doresc să participe la această tranziție”, a declarat o persoană familiarizată cu planurile. O altă sursă a precizat că guvernul german susține în mod activ proiectul.

Volkswagen are deja experiență în producția de echipamente militare, printr-o societate mixtă între filiala MAN și Rheinmetall. Totuși, un parteneriat cu Rafael ar marca revenirea semnificativă a companiei în sectorul armamentului, amintește trecutul istoric al firmei, care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fabricat vehicule militare și bomba zburătoare V1.

Planul prevede ca fabrica din Osnabrück să producă camioane grele pentru transportul rachetelor, unități de lansare și generatoare de energie, însă nu rachetele propriu-zise. O sursă a afirmat că tranziția va necesita investiții minime: „Sunt necesare unele fonduri pentru adaptarea producției, dar procesul este relativ simplu.”

Compania israeliană Rafael explorează o colaborare cu producători germani pentru a dezvolta sistemul de apărare Iron Dome, combinând tehnologiile deja testate cu producția locală. Potrivit surselor, fabricarea ar putea demara în 12–18 luni, cu condiția ca angajații să accepte trecerea la producția de armament. Rachetele sistemului vor fi fabricate într-o unitate separată din Germania, datorită necesității manipulării într-un mediu specializat.

Rafael vizează să comercializeze Iron Dome către guvernele europene, inclusiv Germania, care anul trecut a primit prima dintre cele trei baterii Arrow 3, produs de Israel Aerospace Industries. Aceasta survine în contextul planului Berlinului de a investi peste 500 de miliarde de euro în apărare până la finalul deceniului, oficialii considerând că întărirea apărării aeriene reprezintă o prioritate majoră.

Israelul raportează că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat peste 90% din rachetele lansate asupra teritoriului său. Totuși, analiștii ridică întrebări privind adaptabilitatea Iron Dome în Europa, având în vedere că raza sa de acțiune este de aproximativ 70 de kilometri și a fost conceput pentru a contracara rachetele provenite din Gaza. Există îngrijorări că țările europene ar putea fi expuse unor amenințări de distanțe mult mai mari.

Rafael produce deja rachete Spike pentru mai multe state europene în Germania, în parteneriat cu Rheinmetall și Diehl Defense. Compania dezvoltă și sistemul Trophy, destinat protecției tancurilor și a vehiculelor blindate.

Între timp, Volkswagen caută soluții pentru uzina din Osnabrück, unde producția de automobile urmează să se încheie anul viitor, ca parte a unui plan de reducere a costurilor care intră în vigoare din 2024. Până în 2030, aproximativ 35.000 de angajați din diverse unități ale grupului se așteaptă să părăsească compania, însă toate plecările vor fi voluntare.

În Europa, apărarea aeriană s-a dovedit nepregătită pentru atacuri masive cu drone și rachete, în timp ce dronele rusești continuă să vizeze cerul Ucrainei. În 2025, experții au avertizat că stocurile de rachete ar putea epuiza rapid din cauza roiurilor de drone — o problemă ilustrată de atacul unei drone rusești în Polonia, în apropierea unei baze NATO. Incidente similare în Lituania și România au scos la iveală deficiențe majore în rețelele radar și în apărarea la joasă altitudine a Europei.