Iranul s-a pregătit din timp de război. Cum vrea să evite interceptarea pe canale moderne

Războiul nu se duce numai prin mijloace militare, adică nu doar pe front. Serviciile de spionaj, dezinformare, propagandă își fac din plin datoria.

În data de 28 februarie 2026, când au început atacurile asupra Iranului, pe radio, în limba farsi, o voce masculină a început să transmită o serie de cifre după care urma cuvântul „tavajjoh” care în farsi (limba oficială a Iranului sau persana) înseamnă atenție. Transmisiile au avut loc de două ori pe zi, mereu la același ore.

Frecvența folosită era specifică undelor scurte. După ce s-a bruiat transmisia, s-a schimbat frecvența de transmisie.

Se știe că Internet, transmisia prin sateliți și telefonie mobilă ar fi interceptată de către americani sau israelieni. De aceea, transmisia prin radio reface un scenariu care s-a folosit în Al Doilea Război Mondial și chiar în Războiul Rece.

Practic, succesiunea de cifre reprezintă un cod. Codul nu poate fi interceptat sau „spart” ușor pentru că aceste cifre, aparent nu au nicio logică pentru un ascultător care le aude pentru prima dată. Succesiunea de cifre reprezintă un „cifru”, adică un mesaj codat ca la cheia de deschidere a unei safe house sau a unei uși care are cod de intrare.

Operația militară iraniană de transmitere se face la fel ca oricare informație cifrată. Se presupune că printre cei care ascultă cifrele respective sunt și receptorii care trebuie să le audă. Ei au, ceea ce se numește „cheia de decodare”. O succesiune de 3-4 cifire reprezintă în realitate un ordin. De regulă, descifrarea ordinului se face cu ajutorul unui text comun, religios sau laic, care nu trezește suspiciuni, de la Coran, la o carte de poezii sau de povești.

De exemplu, dacă sunt trei cifre în succesiune, 3-5-7, prima cifră poate să fie numărul paginii unde trebuie căutat cuvântul. Decriptorul va da mereu paginile din 3 în 3. Va merge apoi la al doilea număr din serie care poate fi paragraful unde va găsi un cuvânt. Cuvântul căutat poate fi în rândul indicat de a treia cifră din serie sau să fie cuvântul la poziția celui de al treilea număr din serie. Dacă sunt trei cifre înseamnă că operațiunea de decriptare se face căutând la 3 pagini, al cincilea paragraf, cuvântul 7 din rândul 7. Mai mult ca sigur că receptorul așteaptă mesajul și are cu el cheia de decriptare.

Două romane, de fapt doi autori explică în romanele lor această tehnică. I-am ales pe Jaroslav Hasek, în „Peripețiile Bravului Soldat Svejk” unde cheia de decriptare era volumul 2 al unui roman celebru în anii Primului Război Mondial, iar căpitanul Sagner își instruia subordonații. Scena apare în volumul I. Numai că Svejk adusese din greșeală volumul 1, considerând el că trebuia citit mai întâi acesta și a ieșit o harababură la acea lecție de instruire.

Al doilea autor, Sven Hassel în „Lichidați Parisul!” explică modul cum Rezistența Franceză trimitea mesaje prin radio sub forma unor parole. De exemplu, „rea şi inventivitatea reînnoită. „Ici Londres, ici Londres..." „Les dés sont jetés" (Zarurile sunt aruncate). Repet: „Les dés sont jetés". Ca urmare, o mulțime de santinele şi-au pierdut pe când nici nu se aşteptau viața, înjunghiate pe la spate şi aruncate în râuri sau mlaştini.”