Guvernul alocă 1,6 miliarde lei pentru modernizarea sistemelor antiaeriene și achiziția de rachete Patriot

Guvernul a aprobat alocarea a 1,6 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului MApN. Suma este destinată achitării unor contracte de achiziții militare, printre care modernizarea sistemelor antiaeriene la standard „C-RAM” („Counter Rockets, Artillery, Mortars”), concepute pentru contracararea proiectilelor de artilerie și a rachetelor, similar scutului „Iron Dome”.

Contractele pentru achiziții de armament includ:

modernizarea sistemului de artilerie antiaeriană Oerlikon Model GDF 103 la standard de sistem AA (antiaerian), cu capacități C-RAM.

infrastructura Bazei 57 Aeriene din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu;

achiziția unui elicopter H215M, cu capabilități de luptă la suprafață (AsuW);

autospeciale cu capacitate mărită pentru intervenții la incendii aeroportuare;

autospecială de acces radio destinată sistemelor radar și ISR;

sistem dislocabil pentru funcționarea unei structuri de nivel B-850 PAX;

obligații contractuale din acorduri-cadru în domeniul IT și al comunicațiilor, al securității și al apărării cibernetice.

Guvernul a aprobat două hotărâri de guvern în acest sens: una care prevede alocarea a 1,3 miliarde de lei și alta care stabilește alocarea, tot din fondul de rezervă, a 300 de miliarde de lei pentru infrastructura bazei Mihail Kogălniceanu și pentru achiziția de rachete Patriot PAC-2, prin NATO Support and Procurement Agency.

În luna iulie a acestui an, ministrul Apărării de la acel moment, Ionuț Moșteanu, a declarat că România are în vedere achiziția unor componente ale sistemului de apărare antiaeriană Iron Dome, dezvoltat și utilizat de Israel.

Ulterior, MApN a confirmat semnarea unui acord-cadru pentru achiziția sistemelor antiaeriene SHORAD-VSHORAD, cu rază scurtă și medie de acțiune, cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems Ltd., implicată în realizarea sistemului „Iron Dome”. Valoarea contractului depășește 2 miliarde de euro.

„Este vorba despre baterii de rachete defensive pe care nu le avem și de care avem nevoie (...) Când vedem imagini din Tel Aviv în timpul atacului iranian, vedem Iron Dome, adică (sistemul) SHORAD-VSHORAD, care protejează Tel Avivul. Ne va proteja și pe noi. Fie că este vorba despre aeroporturi, baze militare sau, Doamne ferește, dacă va trebui să ne apărăm orașele”, spunea ministrul de la acea vreme.

Achizițiile militare reprezintă, în prezent, aproape 30% din bugetul național alocat Apărării.