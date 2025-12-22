Hanuka, cu avertisment. Gideon Saar le cere evreilor să părăsească Occidentul și să se mute în Israel

Ministrul israelian al Afacerilor Externe, Gideon Saar, a lansat un apel către evreii din țările occidentale să se stabilească în Israel, ca răspuns la creșterea antisemitismului, la o săptămână după atacul de la Sydney care a provocat 15 victime.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ceremonii publice de aprindere a lumânărilor care marchează ultima zi a sărbătorii Hanuka.

„Evreii au dreptul să trăiască în siguranţă oriunde. Dar noi vedem şi înţelegem perfect ce se întâmplă şi avem o anumită experienţă istorică. Astăzi, evreii sunt vânaţi în întreaga lume”, a declarat Gideon Saar duminică, în timpul ceremoniei.

Ministrul a adresat un mesaj direct comunităților evreiești din mai multe țări: „Astăzi, fac apel la evreii din Anglia, evreii din Franţa, evreii din Australia, evreii din Canada, evreii din Belgia: veniţi în Ţara Israelului!

Întoarceţi-vă acasă!”, a adăugat el, precizând că apelul a fost lansat în prezența liderilor comunităților și organizațiilor evreiești din întreaga lume.

Declarațiile ministrului vin într-un context tensionat, marcat de o recrudescență a atacurilor antisemitice în țările occidentale de la începutul războiului din Gaza, declanșat de atacul Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023.

Liderii israelieni au semnalat o intensificare a fenomenului și au criticat guvernele occidentale pentru lipsa unor măsuri eficiente.

Premierul Benjamin Netanyahu a subliniat marți necesitatea ca statele occidentale să „combată antisemitismul şi să garanteze securitatea” evreilor.

În luna octombrie, Gideon Saar a criticat autoritățile britanice pentru inacțiunea lor după atacul din fața unei sinagogi din Manchester, soldat cu două persoane ucise și patru rănite, în timpul zilei de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc.

Saar a declarat atunci că guvernul britanic nu a luat măsuri pentru a stopa „valul toxic de antisemitism”.

Apelul ministrului israelian se bazează pe „legea întoarcerii” israeliană din 1950, care oferă tuturor evreilor din lume dreptul de a face alya, adică imigrarea în Israel, și de a obține cetățenia israeliană. Legea se aplică și persoanelor care au cel puțin un bunic evreu.

Aceasta oferă astfel un cadru legal pentru ca evreii din diaspora să se stabilească în Israel, ca răspuns la amenințările antisemitismului în creștere din alte țări.

Apelul ministrului a fost lansat într-un moment simbolic, în timpul Hanuka, sărbătoare care comemorează rededicarea Templului din Ierusalim, marcând o legătură între tradiția evreiască și ideea de întoarcere în țara natală.