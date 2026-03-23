Atac cu drone, în mai multe regiuni ale Rusiei. Incendiu în portul Primorsk și restricții temporare pe aeroportul din Sankt Petersburg

Mai multe regiuni din Rusia au fost vizate în noaptea de 23 martie de un atac cu drone de amploare, potrivit autorităților ruse, care au anunțat pagube la infrastructură energetică și perturbări ale traficului aerian, potrivit Kyiv Independent.

Printre cele mai importante incidente raportate se numără un incendiu izbucnit în portul Primorsk, din regiunea Leningrad, după avarierea unui rezervor de combustibil, precum și restricții temporare de operare pe Aeroportul Internațional Pulkovo din Sankt Petersburg.

Autoritățile locale și Ministerul rus al Apărării au transmis bilanțuri privind numărul dronelor interceptate, în timp ce partea ucraineană nu a comentat, până în acest moment, informațiile referitoare la atacurile raportate.

În regiunea Leningrad, guvernatorul Aleksandr Drozdenko a anunțat izbucnirea unui incendiu în portul Primorsk, după ce un rezervor de combustibil ar fi fost avariat. Portul se află la aproximativ 1.087 de kilometri de cel mai apropiat punct de frontieră cu Ucraina.

„Operațiunea de stingere a incendiului este în desfășurare, iar personalul a fost evacuat”, a declarat Drozdenko.

Guvernatorul nu a oferit informații despre eventuale victime. Potrivit datelor menționate în relatarea inițială, portul Primorsk este cel mai mare port rusesc de încărcare a petrolului la Marea Baltică și reprezintă punctul terminal al Sistemului de Conducte Baltice, având un rol important în exporturile energetice ale Rusiei.

Tot Drozdenko a afirmat că sistemele ruse de apărare antiaeriană și război electronic au interceptat zeci de drone deasupra regiunii, menționând că peste 50 de aparate fără pilot ar fi fost doborâte.

Atacul raportat a avut efecte și asupra aviației civile. Aeroportul Internațional Pulkovo din Sankt Petersburg a introdus temporar restricții pentru sosiri și plecări, pe fondul amenințării reprezentate de drone, potrivit informațiilor prezentate în știrea de bază.

Nu au fost oferite detalii suplimentare despre durata exactă a restricțiilor sau despre numărul zborurilor afectate. Măsura a fost anunțată în contextul operațiunilor de apărare și al măsurilor de securitate luate în regiune.

Ministerul rus al Apărării: 249 de drone ar fi fost doborâte într-o singură noapte

Ministerul rus al Apărării a declarat în dimineața zilei de 23 martie că un total de 249 de drone ucrainene au fost doborâte pe timpul nopții, în diferite regiuni ale țării.

Informațiile nu au putut fi verificate independent imediat. De altfel, publicația care a relatat inițial evenimentele a precizat că nu poate confirma pe loc afirmațiile autorităților ruse.

⚡️🇷🇺 Drone attack over St. Petersburg Airport St. Petersburg. Pulkovo Airport has been operating under the "Carpet" plan for over 15 hours due to a drone attack on the Port of Primorsk, where fuel storage tanks are on fire. pic.twitter.com/wptCsgGpAX — 360 Observer (@360_observerx) March 23, 2026

În paralel, canalul rusesc de Telegram Astra a relatat că o rachetă a apărării antiaeriene ar fi explodat la aproximativ un kilometru de Viskom, un contractor privat din domeniul apărării, situat în districtul Gatchina din regiunea Leningrad. Compania este specializată în producția de arme și muniții, potrivit aceleiași surse.

Un alt episod a fost raportat în regiunea Belgorod. Garda Națională a Rusiei a transmis că a doborât o dronă care ar fi vizat, potrivit autorităților, pe guvernatorul Veaceslav Gladkov în timpul unei întâlniri cu locuitorii.

Autoritățile au precizat că nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale în urma acestui incident. Nici în acest caz nu există, deocamdată, o confirmare independentă a circumstanțelor prezentate de partea rusă.

Kievul nu a comentat atacurile raportate. Ucraina confirmă rar responsabilitatea pentru lovituri asupra teritoriului rus, însă a declarat anterior că astfel de operațiuni vizează infrastructura militară și energetică ce susține efortul de război al Rusiei.

În lipsa unei poziții oficiale din partea autorităților ucrainene privind incidentele din noaptea de 23 martie, informațiile disponibile rămân cele furnizate de oficiali ruși și de surse media citate în relatarea de bază.