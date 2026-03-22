Avarie la rețeaua de gaze în Sectorul 1 din București. Peste 700 de gospodării sunt afectate

O avarie la rețeaua de distribuție a gazelor naturale s-a produs în Sectorul 1 al Capitalei, în zona Clăbucet, în urma unor lucrări de infrastructură la linia de tramvai. Incidentul a dus la întreruperea alimentării pentru sute de consumatori, atât persoane fizice, cât și firme. Potrivit Distrigaz Sud, problema a apărut în cursul dimineții, iar intervenția a fost necesară pentru a preveni eventuale riscuri pentru populație.

Distrigaz Sud Rețele a anunțat că incidentul a fost cauzat de lucrările de reabilitare desfășurate la infrastructura de tramvai din zonă. Intervențiile au afectat elemente ale rețelei de distribuție a gazelor naturale.

„Ca urmare a unor lucrări de reabilitare reţele şi terasamente pentru tramvai realizate, de către firma SC PORR CONSTRUCT, pe strada Clăbucet, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unor elemente aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 22 martie 2026, începând cu ora 06:14”, au transmis reprezentanții companiei.

În urma opririi neplanificate a alimentării, 726 de clienți au fost afectați. Este vorba atât despre gospodării, cât și despre unități non-casnice.

Consumatorii vizați se află pe mai multe străzi din Sectorul 1, printre care Bucegi, Carpați, Clăbucet, Dornei, Parângului, Aviator Popișteanu, Puțul lui Crăciun, Săcele, Scărișoara și Soveja.

Echipele Distrigaz Sud au intervenit la fața locului pentru remedierea defecțiunii, lucrările fiind în desfășurare pe parcursul zilei. Compania a anunțat că reluarea alimentării cu gaze naturale este estimată pentru cursul zilei de duminică, în jurul orei 20:00, în funcție de evoluția intervenției.

După reluarea furnizării gazelor, reprezentanții companiei au transmis și o serie de recomandări pentru consumatori, în cazul în care apar suspiciuni de scurgeri.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, este mesajul companiei.