Social

Peste o mie de persoane din municipiul Craiova și din alte localități, fără gaze. Când se reia alimentarea

Comentează știrea
Peste o mie de persoane din municipiul Craiova și din alte localități, fără gaze. Când se reia alimentareaSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova și din localitățile Balta Verde, Braniște, Gura Văii, Livezi, Podari și Rovine au rămas fără gaze naturale după o avarie produsă joi seară la o conductă subterană de pe o stradă din Craiova, potrivit Distrigaz Sud Rețele.

Peste o mie de persoane, fără gaze

Distrigaz Sud Rețele a transmis, vineri, că a oprit alimentarea cu gaze naturale în zonă joi, de la ora 19:07, după un „incident” apărut la rețeaua de distribuție de pe strada Romanescu Nicolae din Craiova.

În urma întreruperii neplanificate, aproximativ 1.316 clienți casnici și non-casnici sunt afectați. În Balta Verde sunt vizate străzile Rovine, Industriilor, Nisipului, Școlii și Speranței, iar în Braniște străzile Calafatului, Frasinului, Magnoliilor, Mănăstirea Jitianu, Narciselor și Romilor.

În Craiova, întreruperea afectează străzile Odessa, Calea Dunării, Codlea, Fântâna Popova, Homer, Doctor Marcovici, Noua, Odessa și Odessa Principală. În Gura Văii sunt vizate străzile Primăverii, Progresului și Viitorului, în Livezi străzile Cantonului, Carierei, Fănatelor, Jiului, Livezi, Măceșului, Segarcea și Viitorului, iar în Podari un număr mare de străzi, printre care Albișor, Alexandru Cocioboiu, Bisericii, Calafatului, Depozitului, Dunării, Gării, Libertății, Podari, Progresului, Stadionului, Tineretului și Zorilor. În localitatea Rovine este afectată strada Balta Verde.

Cum și-a educat Mihaela Tatu fiica și ce-i reproșează acum tânăra
Cum și-a educat Mihaela Tatu fiica și ce-i reproșează acum tânăra
Începe Selecția Națională Eurovision 2026. 68 de piese intră în competiție
Începe Selecția Națională Eurovision 2026. 68 de piese intră în competiție
Avarie la o conductă de gaz Craiova

Avarie la o conductă de gaz Craiova. Sursa foto: Captură video Facebook

Reluarea alimentării cu gaze, sâmbătă seară

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au anunțat că alimentarea cu gaze naturale va fi reluată sâmbătă seară.

„Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de mâine, 7 februarie, în jurul orei 18:00”, a afirmat compania.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, clienții care simt miros de gaze sunt rugați să sune la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778. Totodată, aceștia trebuie să aerisească imediat încăperea, să evite producerea de scântei și să nu folosească aparatele electrocasnice.

Incidentul de joi seară

O avarie la o conductă subterană de gaz s-a produs joi seară pe un bulevard din Craiova, unde au intervenit mai multe echipaje de pompieri și poliție.

În urma incidentului, 30 de persoane au fost evacuate din șase locuințe, iar circulația rutieră a fost deviată în zonă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:24 - Atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din Franța. Șase persoane au fost rănite
19:16 - Cum și-a educat Mihaela Tatu fiica și ce-i reproșează acum tânăra
19:08 - Cristiano Ronaldo își continuă protestul. Fotbalistul nu va juca pentru Al-Nassr în următorul meci
19:01 - Peste o mie de persoane din municipiul Craiova și din alte localități, fără gaze. Când se reia alimentarea
18:49 - Începe Selecția Națională Eurovision 2026. 68 de piese intră în competiție
18:42 - Franța nu mai este cea mai bogată țară din Uniunea Europeană

HAI România!

Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.

Proiecte speciale