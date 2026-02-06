Peste o mie de persoane din municipiul Craiova și din alte localități, fără gaze. Când se reia alimentarea

Peste 1.300 de consumatori din municipiul Craiova și din localitățile Balta Verde, Braniște, Gura Văii, Livezi, Podari și Rovine au rămas fără gaze naturale după o avarie produsă joi seară la o conductă subterană de pe o stradă din Craiova, potrivit Distrigaz Sud Rețele.

Distrigaz Sud Rețele a transmis, vineri, că a oprit alimentarea cu gaze naturale în zonă joi, de la ora 19:07, după un „incident” apărut la rețeaua de distribuție de pe strada Romanescu Nicolae din Craiova.

În urma întreruperii neplanificate, aproximativ 1.316 clienți casnici și non-casnici sunt afectați. În Balta Verde sunt vizate străzile Rovine, Industriilor, Nisipului, Școlii și Speranței, iar în Braniște străzile Calafatului, Frasinului, Magnoliilor, Mănăstirea Jitianu, Narciselor și Romilor.

În Craiova, întreruperea afectează străzile Odessa, Calea Dunării, Codlea, Fântâna Popova, Homer, Doctor Marcovici, Noua, Odessa și Odessa Principală. În Gura Văii sunt vizate străzile Primăverii, Progresului și Viitorului, în Livezi străzile Cantonului, Carierei, Fănatelor, Jiului, Livezi, Măceșului, Segarcea și Viitorului, iar în Podari un număr mare de străzi, printre care Albișor, Alexandru Cocioboiu, Bisericii, Calafatului, Depozitului, Dunării, Gării, Libertății, Podari, Progresului, Stadionului, Tineretului și Zorilor. În localitatea Rovine este afectată strada Balta Verde.

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au anunțat că alimentarea cu gaze naturale va fi reluată sâmbătă seară.

„Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de mâine, 7 februarie, în jurul orei 18:00”, a afirmat compania.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, clienții care simt miros de gaze sunt rugați să sune la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778. Totodată, aceștia trebuie să aerisească imediat încăperea, să evite producerea de scântei și să nu folosească aparatele electrocasnice.

O avarie la o conductă subterană de gaz s-a produs joi seară pe un bulevard din Craiova, unde au intervenit mai multe echipaje de pompieri și poliție.

În urma incidentului, 30 de persoane au fost evacuate din șase locuințe, iar circulația rutieră a fost deviată în zonă.