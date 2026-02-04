Facturile la gaze, mai mari cu 30%. Singura metodă prin care românii pot economisi în lunile de iarnă

Facturile la gaze pentru consumul din luna ianuarie 2026 sunt cu până la 30% mai ridicate comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, pe fondul temperaturilor semnificativ mai scăzute, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Presați de aceste creșteri, mulți proprietari caută soluții pentru a economisi. În timp ce unii trec la centralele pe lemne sau pe peleți, alții nu au alte variante și sunt nevoiți să meargă în continuare pe gaz. Andrei Popa, administratorul unei firme specializate în instalarea centralelor pe gaze, a explicat pentru EVZ care ar fi singura metodă prin care românii pot economisi la factură.

Datele arată că românii racordați la rețelele de distribuție, în special consumatorii casnici, au utilizat în ianuarie 2026 cu aproximativ 18% mai multe gaze decât în ianuarie 2025, ceea ce a dus la funcționarea centralelor termice pe perioade mai lungi și, implicit, la majorarea substanțială a facturilor plătite la final de lună.

Pe fondul acestui surplus de consum, România a fost nevoită să acopere o parte importantă a cererii din importuri, la prețuri cu aproximativ 40% mai mari față de cele practicate anul trecut, în condițiile în care, în ianuarie 2025, țara noastră se afla în postura de exportator net de gaze naturale.

Pentru cei care nu au posibilitatea de a renunța la încălzirea pe gaz, soluțiile sunt limitate, însă Andrei Popa, administratorul unei firme specializate în instalarea centralelor termice pe gaz, susține că există o metodă eficientă de reducere a costurilor, care ține de alegerea corectă a capacității centralei termice.

„Dacă vor să aibă costuri mai reduse pot alege o centrală cu o capacitate mai mare decât cea necesară pentru spațiul pe care îl au. aduca daca acel calcul făcut de toate firmele arată ca au nevoie de o centrala de 24 de kilowați si opteaza pentru o varianta de 28 de kilowați vor avea un consum mai redus. regula e valabilă si în cazul aerelor condiționate. Centrala nu va lucra la capacitate maxima, ci la 50-60% din putere. Chiar daca investiția e un pic mai mare la inceput, costurile vor fi altele in timp”, ne-a spus Andrei Popa, administratorul unei firme specializate în instalarea centralelor termice pe gaz.

Creșterea consumului este greu de observat de la o zi la alta, însă efectele se văd clar la finalul lunii, atunci când ajunge factura. Astfel, în apartamentele izolate corespunzător, costurile pot crește cu aproximativ 100–200 de lei, iar în cazul locuințelor neizolate sau al caselor, factura la gaze pentru luna ianuarie poate fi mai mare chiar și cu 200–400 de lei.

Reprezentanții asociației spun că, pentru un număr tot mai mare de români, încălzirea locuinței nu mai reprezintă un simplu confort, ci o alegere dificilă între menținerea unui nivel minim de confort termic și păstrarea resurselor financiare necesare pentru alte cheltuieli esențiale, în condițiile în care frigul determină inevitabil un consum mai mare, indiferent de prețurile plafonate.

Potrivit Asociației Energia Inteligentă, reducerea reală a presiunii asupra facturilor nu poate fi obținută decât prin investiții în eficiență energetică, precum reabilitarea termică a clădirilor, modernizarea centralelor termice, utilizarea sistemelor inteligente de control al temperaturii și protejarea consumatorilor vulnerabili, măsuri care pot aduce beneficii reale pe termen lung.