Sute de blocuri din Capitală, fără apă caldă și căldură. Bucureștenii cer să nu mai plătească facturile

În plin val de ger, emis de ANM, aproape o mie de blocuri din Capitală nu au apă caldă și căldură sau sunt alimentate la parametri reduși, din cauza avariilor repetate din sistemul de termoficare. În acest context, oamenii refuză să mai achite facturile.

Bucureșteni din sute de blocuri nu au apă caldă și căldură în acest weekend, în timp ce Capitala se află sub cod galben de ger. Problemele sunt prezente în toate sectoarele, însă cele mai afectate sunt sectoarele 3 și 4, unde livrarea agentului termic este complet întreruptă.

Din peste 9.000 de imobile racordate la Termoenergetica, aproape 10% nu beneficiază de apă caldă și căldură sau primesc agent termic la parametri reduși. Problemele din rețeaua de termoficare nu sunt unele izolate. De-a lungul iernii, au existat avarii în mod constant, iar intervențiile nu au reușit să stabilizeze situația.

În același timp, compania municipală Termoenergetica se confruntă cu dificultăți financiare, având datorii care depășesc 1,5 miliarde de lei.

În acest context, propunerea primarului Ciprian Ciucu, privind realizarea unui audit extern la companie a fost respinsă în Consiliul General al Municipiului București.

Nemulțumirea persoanelor s-a transformat în acțiuni concrete. Mai multe asociații de proprietari au inițiat petiții online prin care solicită să nu mai fie obligate să achite facturile către Termoenergetica. Motivul invocat este lipsa serviciilor pentru care sunt emise aceste facturi.

Una dintre aceste petiții a adunat peste 4.000 de semnături.

Termoenergetica a anunțat că oamenii care stau în blocurile afectate plătesc doar consumul real.

„La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal). Apa «călduță» e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mică de Gcal”, au afirmat reprezentanţii Termoenergetica.