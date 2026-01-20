Politica

Termoenergetica, aproape de faliment. Vești foarte proaste pentru bucureșteni

Termoenergetica, aproape de faliment. Vești foarte proaste pentru bucureșteni
Termoenergetica se află în prag de faliment și nu funcționează în prezent pe principii economice, a declarat,Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook. . Edilul a precizat că autoritățile se concentrează, în primul rând, pe salvarea sistemului de termoficare, urmând ca pe parcursul anului să fie implementate măsuri de optimizare și eficientizare.

Ciprian Ciucu intervine pentru a preveni falimentul Termoenergetica

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Termoenergetica nu funcționează pe principii economice și se îndreaptă spre faliment. Într-o postare pe Facebook, acesta a precizat că, în prezent, se concentrează pe „salvarea” sistemului de termoficare, vizând inițial evitarea falimentului, urmată de optimizarea și eficientizarea acestuia pe parcursul anului.

„Pe scurt, după ce RADET a fost desfiinţată şi înlocuită cu Termoenergetica, aceasta din urmă are fix aceleaşi probleme pe care le-a avut RADET-ul: în fiecare an de la (re)înfiinţare a avut pierderi uriaşe! Se repetă exact tiparul RADET” a declarat Cipria Ciucu, în postarea sa.

Ciprian Ciucu a comparat situația Termoenergetica cu cea a RADET, afirmând că problemele se repetă și că pierderile au rămas uriașe anual. Edilul a spus că va prelua personal conducerea reformelor, subliniind că procesul va fi dificil și va implica numeroase bătălii politice și administrative.

Ciprian Ciucu caută soluții împreună cu ANRE pentru salvarea Termoenergetica

Luni, Ciprian Ciucu a avut o întâlnire cu reprezentanții Termoenergetica, discutând problemele structurale ale sistemului de termoficare. Totodată, edilul a purtat discuții cu conducerea ANRE privind modul de funcționare al companiei și relația acesteia cu ELCEN.

Ciucu a precizat că Termoenergetica nu funcționează pe principii economice și că o parte din datorii se datorează reglementărilor, cum ar fi termenele de facturare și penalitățile. Edilul a afirmat că a identificat soluții împreună cu conducerea ANRE pentru rezolvarea acestor probleme și a găsit deschidere în acest sens.

Sistemul de termoficare va fi integrat și retehnologizat

Primarul general al Capitalei a declarat că o problemă majoră a termoficării este diferența dintre pierderile tehnologice de circa 22,5% și cele reale, de aproximativ 39%. Edilul urmează să discute cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre integrarea producției cu distribuția și retehnologizarea ELCEN.

Ciucu a explicat că falimentul Termoenergetica poate atrage falimentul ELCEN și colapsul sistemului de termoficare. Primarul a precizat că va solicita explicații clare conducerii ELCEN și Termoenergetica și va continua discuțiile cu ministrul pentru găsirea unor soluții coerente.

