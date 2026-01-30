Biletele la teatre, muzee și grădina zoologică din București se majorează

Biletele de intrare la Grădina Zoologică se vor scumpi de la 15 la 20 de lei pentru adulţi şi de la 7 la 10 lei pentru copii cu vârsta de peste 3 ani, elevi, studenţi şi pensionari. Persoanele cu dizabilităţi vor beneficia de gratuitate, conform unei hotărâri aprobate în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei (CGMB). Tariful pentru filmare creşte de la 2.000 la 2.500 de lei/zi.

În referatul de aprobare sunt invocate creșterea costurilor operaționale, majorarea inflației și costurile suplimentare cu utilitățile, furajele și îngrijirea animalelor. Tarifele anterioare au fost stabilite în baza unei hotărâri din 2020.

La Teatrul Nottara, tarifele pentru acces general la spectacole, evenimente, conferințe sau dezbateri vor fi cuprinse între 47,52 și 129,60 lei, comparativ cu intervalul anterior de 20,52 – 70,20 lei. Biletele pentru elevi, studenți și pensionari vor fi de 21,60 lei sau 37,80 lei, față de tariful social anterior de 20,52 lei. De asemenea, vor crește și biletele pentru spectacolele online.

Familiile cu minimum trei copii vor beneficia de o reducere de 50% la Teatrul „Țăndărică”. Biletele vor fi diferențiate pe rânduri, cu prețuri între 15 și 20 de lei, valabile pentru toți membrii familiei și disponibile prin agenția de bilete a teatrului.

La Teatrul „Ion Creangă”, tarifele pentru grupuri de minimum 10 spectatori din unitățile de învățământ vor crește de la 15 la 25 de lei. Totodată, teatrul introduce servicii noi, precum „Ziua de naștere la TIC” (70-100 de lei) și cursuri de actorie organizate pe module (patru ședințe – 300 lei, opt ședințe – 525 lei, 12 ședințe – 750 lei).

La Muzeul Național al Literaturii, audioghidul în limba română pentru adulți va costa 20 de lei pe vizitator, față de 15 lei în prezent. Pentru elevi, studenți și pensionari, noul tarif va fi de 10 lei, față de 6 lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități vor rămâne beneficiare ale gratuității.

Tarifele pentru reproducerea documentelor și activitățile educaționale destinate elevilor vor crește de la 7 la 15 lei. În plus, costul pentru organizarea conferințelor, seratelor muzicale sau lansărilor de carte va ajunge la 300 de lei pe oră, comparativ cu 500 lei pentru trei ore în prezent.