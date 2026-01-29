Scumpiri în transportul din București. Cât vor costa biletele și alte servicii municipale
- Emma Cristescu
- 29 ianuarie 2026, 11:49
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat că măsurile propuse de administrația sa sunt necesare pentru echilibrarea bugetului municipal, inclusiv creșterea prețului biletelor la Societatea de Transport București (STB), potrivit Primăriei Capitalei.
Ciucu a luat măsuri drastice
Consilierii municipali se vor reuni joi, de la ora 10:00, pentru a dezbate mai multe proiecte de hotărâre ce vizează atât tarifele STB, cât și reorganizarea unor instituții și companii municipale.
Creșterea tarifelor STB. Noile propuneri stabilesc următoarele tarife pentru transportul metropolitan:
- Călătorie simplă: 5 lei (față de 3 lei în prezent)
- Două călătorii: 10 lei
- Zece călătorii: 40 de lei
- Abonament 24 ore: 14 lei
- Abonament 72 ore: 30 de lei
- Abonament 7 zile: 45 de lei
- Abonament 1 lună: 100 de lei
- Abonament redus 50%/1 lună: 50 de lei
- Abonament 6 luni: 500 de lei
- Abonament 12 luni: 900 de lei
- Călătorie la tarif special: 200 de lei
Potrivit primarului, majorarea este parte dintr-un plan mai amplu de redresare financiară a STB.
Audit financiar la STB și Termoenergetica
Consilierii vor discuta și un proiect privind achiziția de servicii de audit extern pentru evaluarea situației financiare, operaționale și manageriale a STB și Termoenergetica. Conform referatului de aprobare, ambele companii acumulează datorii semnificative către furnizori și stat, care afectează funcționarea serviciilor publice.
Desființarea unor instituții și companii municipale
Primăria propune desființarea a patru instituții și a unei companii municipale:
- Centrul Expo Arte
- Centrul pentru Seniori
- Centrul pentru Tineret
- Centrul Cultural Lumina
- Compania Municipală Imobiliară
Activitatea și personalul acestora vor fi transferate către alte instituții din subordinea municipalității, pentru a eficientiza administrarea resurselor publice.
Regenerare urbană și noi denumiri
Pe ordinea de zi figurează și proiecte culturale și urbanistice:
- Denumirea spațiului public situat la intersecția Străzii Ion Coravu cu Aleea Pan Halippa și Strada Tony Bulandra ca „Piața Ilie Ilaşcu”.
- Încheierea unui protocol între Municipiul București, Guvern, Parlament, Academia Română, Metrorex și Patriarhia Română pentru un proiect de regenerare urbană în zona Dealul Arsenalului – Uranus, delimitată de Academia Română, Catedrala Națională, Palatul Parlamentului, Piața Constituției și Parcul Izvor.
Evenimente și tarife culturale
Primăria va vota și creșteri de tarife la instituțiile culturale:
- Grădina Zoologică: de la 15 la 20 de lei
- Teatrul „Ion Creangă”, Muzeul Național al Literaturii Române și Teatrul „I. C. Nottara” Totodată, familiile cu cel puțin trei copii vor beneficia de o reducere de 50% la Teatrul „Țăndărică”.
Autorizații taxi și alte proiecte
Municipalitatea va lansa patru proceduri succesive de atribuire a 1.000 de autorizații taxi, dintre care 80 vor fi pentru autovehicule adaptate transportului persoanelor cu dizabilități. Fiecare procedură va fi anunțată pe site-ul PMB, la intervale de câte trei luni.
De asemenea, se va discuta posibilitatea ca Bucureștiul să candideze pentru a găzdui Forumul Orașelor (Cities Forum) în 2027, primarul fiind împuternicit să depună dosarul de candidatură în numele municipiului.
