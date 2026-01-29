Scumpiri în transportul din București. Cât vor costa biletele și alte servicii municipale

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat că măsurile propuse de administrația sa sunt necesare pentru echilibrarea bugetului municipal, inclusiv creșterea prețului biletelor la Societatea de Transport București (STB), potrivit Primăriei Capitalei.

Consilierii municipali se vor reuni joi, de la ora 10:00, pentru a dezbate mai multe proiecte de hotărâre ce vizează atât tarifele STB, cât și reorganizarea unor instituții și companii municipale.

Creșterea tarifelor STB. Noile propuneri stabilesc următoarele tarife pentru transportul metropolitan:

Călătorie simplă: 5 lei (față de 3 lei în prezent)

Două călătorii: 10 lei

Zece călătorii: 40 de lei

Abonament 24 ore: 14 lei

Abonament 72 ore: 30 de lei

Abonament 7 zile: 45 de lei

Abonament 1 lună: 100 de lei

Abonament redus 50%/1 lună: 50 de lei

Abonament 6 luni: 500 de lei

Abonament 12 luni: 900 de lei

Călătorie la tarif special: 200 de lei

Potrivit primarului, majorarea este parte dintr-un plan mai amplu de redresare financiară a STB.

Consilierii vor discuta și un proiect privind achiziția de servicii de audit extern pentru evaluarea situației financiare, operaționale și manageriale a STB și Termoenergetica. Conform referatului de aprobare, ambele companii acumulează datorii semnificative către furnizori și stat, care afectează funcționarea serviciilor publice.

Desființarea unor instituții și companii municipale

Primăria propune desființarea a patru instituții și a unei companii municipale:

Centrul Expo Arte

Centrul pentru Seniori

Centrul pentru Tineret

Centrul Cultural Lumina

Compania Municipală Imobiliară

Activitatea și personalul acestora vor fi transferate către alte instituții din subordinea municipalității, pentru a eficientiza administrarea resurselor publice.

Regenerare urbană și noi denumiri

Pe ordinea de zi figurează și proiecte culturale și urbanistice:

Denumirea spațiului public situat la intersecția Străzii Ion Coravu cu Aleea Pan Halippa și Strada Tony Bulandra ca „Piața Ilie Ilaşcu”.

Încheierea unui protocol între Municipiul București, Guvern, Parlament, Academia Română, Metrorex și Patriarhia Română pentru un proiect de regenerare urbană în zona Dealul Arsenalului – Uranus, delimitată de Academia Română, Catedrala Națională, Palatul Parlamentului, Piața Constituției și Parcul Izvor.

Primăria va vota și creșteri de tarife la instituțiile culturale:

Grădina Zoologică: de la 15 la 20 de lei

Teatrul „Ion Creangă”, Muzeul Național al Literaturii Române și Teatrul „I. C. Nottara” Totodată, familiile cu cel puțin trei copii vor beneficia de o reducere de 50% la Teatrul „Țăndărică”.

Municipalitatea va lansa patru proceduri succesive de atribuire a 1.000 de autorizații taxi, dintre care 80 vor fi pentru autovehicule adaptate transportului persoanelor cu dizabilități. Fiecare procedură va fi anunțată pe site-ul PMB, la intervale de câte trei luni.

De asemenea, se va discuta posibilitatea ca Bucureștiul să candideze pentru a găzdui Forumul Orașelor (Cities Forum) în 2027, primarul fiind împuternicit să depună dosarul de candidatură în numele municipiului.