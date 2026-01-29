Economie

Scumpiri în transportul din București. Cât vor costa biletele și alte servicii municipale

Comentează știrea
Scumpiri în transportul din București. Cât vor costa biletele și alte servicii municipaleSursa foto: pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat că măsurile propuse de administrația sa sunt necesare pentru echilibrarea bugetului municipal, inclusiv creșterea prețului biletelor la Societatea de Transport București (STB), potrivit Primăriei Capitalei.

Ciucu a luat măsuri drastice

Consilierii municipali se vor reuni joi, de la ora 10:00, pentru a dezbate mai multe proiecte de hotărâre ce vizează atât tarifele STB, cât și reorganizarea unor instituții și companii municipale.

Creșterea tarifelor STB. Noile propuneri stabilesc următoarele tarife pentru transportul metropolitan:

  • Călătorie simplă: 5 lei (față de 3 lei în prezent)
  • Două călătorii: 10 lei
  • Zece călătorii: 40 de lei
  • Abonament 24 ore: 14 lei
  • Abonament 72 ore: 30 de lei
  • Abonament 7 zile: 45 de lei
  • Abonament 1 lună: 100 de lei
  • Abonament redus 50%/1 lună: 50 de lei
  • Abonament 6 luni: 500 de lei
  • Abonament 12 luni: 900 de lei
  • Călătorie la tarif special: 200 de lei
STB

Sursa foto: Facebook

Potrivit primarului, majorarea este parte dintr-un plan mai amplu de redresare financiară a STB.

Cea mai bună țară pentru pensionari. Costuri reduse și climă blândă
Cea mai bună țară pentru pensionari. Costuri reduse și climă blândă
Exclusiv. România agricolă: între potențial și dependență. Miliarde pierdute prin importuri
Exclusiv. România agricolă: între potențial și dependență. Miliarde pierdute prin importuri

Audit financiar la STB și Termoenergetica

Consilierii vor discuta și un proiect privind achiziția de servicii de audit extern pentru evaluarea situației financiare, operaționale și manageriale a STB și Termoenergetica. Conform referatului de aprobare, ambele companii acumulează datorii semnificative către furnizori și stat, care afectează funcționarea serviciilor publice.

Desființarea unor instituții și companii municipale

Primăria propune desființarea a patru instituții și a unei companii municipale:

  • Centrul Expo Arte
  • Centrul pentru Seniori
  • Centrul pentru Tineret
  • Centrul Cultural Lumina
  • Compania Municipală Imobiliară

Activitatea și personalul acestora vor fi transferate către alte instituții din subordinea municipalității, pentru a eficientiza administrarea resurselor publice.

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu. Sursa foto: Facebook

Regenerare urbană și noi denumiri

Pe ordinea de zi figurează și proiecte culturale și urbanistice:

  • Denumirea spațiului public situat la intersecția Străzii Ion Coravu cu Aleea Pan Halippa și Strada Tony Bulandra ca „Piața Ilie Ilaşcu”.
  • Încheierea unui protocol între Municipiul București, Guvern, Parlament, Academia Română, Metrorex și Patriarhia Română pentru un proiect de regenerare urbană în zona Dealul Arsenalului – Uranus, delimitată de Academia Română, Catedrala Națională, Palatul Parlamentului, Piața Constituției și Parcul Izvor.

Evenimente și tarife culturale

Primăria va vota și creșteri de tarife la instituțiile culturale:

  • Grădina Zoologică: de la 15 la 20 de lei
  • Teatrul „Ion Creangă”, Muzeul Național al Literaturii Române și Teatrul „I. C. Nottara” Totodată, familiile cu cel puțin trei copii vor beneficia de o reducere de 50% la Teatrul „Țăndărică”.

Autorizații taxi și alte proiecte

Municipalitatea va lansa patru proceduri succesive de atribuire a 1.000 de autorizații taxi, dintre care 80 vor fi pentru autovehicule adaptate transportului persoanelor cu dizabilități. Fiecare procedură va fi anunțată pe site-ul PMB, la intervale de câte trei luni.

De asemenea, se va discuta posibilitatea ca Bucureștiul să candideze pentru a găzdui Forumul Orașelor (Cities Forum) în 2027, primarul fiind împuternicit să depună dosarul de candidatură în numele municipiului.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:04 - Cea mai bună țară pentru pensionari. Costuri reduse și climă blândă
12:59 - Emma Heming și Bruce Willis nu mai locuiesc împreună
12:53 - Exclusiv. România agricolă: între potențial și dependență. Miliarde pierdute prin importuri
12:46 - Chivu nu se uită la Mourinho: Prioritatea e următorul meci
12:40 - 500 de miliarde de dolari pentru ruperea de Canada. Visul independenței Albertei prinde contur
12:31 - Criminalul fugar cunoscut ca „Regele veiozelor” vrea să scape din pușcărie cu orice preț. A renunțat și la islam

HAI România!

Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

Proiecte speciale