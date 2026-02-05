Avarie la o conductă subterană de gaz în Craiova. Zeci de persoane au fost evacuate 

O avarie la o conductă subterană de gaz s-a produs joi seară pe un bulevard din Craiova, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și poliție. Treizeci de persoane au fost evacuate din șase locuințe, circulația rutieră a fost deviată în zonă, iar alimentarea cu gaz a fost oprită de la robinetul central, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj au anunțat că pompierii din Detașamentul 1 Craiova intervin, joi seară, pe bulevardul Nicolae Romanescu, la o avarie a unei conducte subterane de gaz care alimenta zonele din apropiere.

La fața locului au ajuns o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD.

„A fost anunţat distribuitorul de gaz care a trimis o echipă de intervenţie la faţa locului şi a oprit gazul de la robinetul central. A fost realizat un perimetru de siguranţă şi au fost evacuate 30 persoane din 6 locuinţe”, au anunțat pompierii, care au adăugat că nu sunt persoane rănite.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au transmis că polițiștii au deviat circulația rutieră pe alte străzi.

„În acest moment, traficul rutier pe Bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiul Craiova, este deviat pe străzile pe Aleea 2 Bechet, Bucura şi Potelu, urmarea unei avarii la o ţeavă de gaze. Poliţiştii rutieri se află la faţa locului pentru dirijarea şi fluidizarea traficului rutier”, au anunțat poliţiştii.

Reamintim că, la începutul lunii ianuarie, peste 700 de bucureșteni din Sectorul 1 au rămas fără gaze din cauza unei avarii la o conductă a rețelei de distribuție, potrivit Distrigaz Sud Rețele. Reluarea alimentării cu gaze naturale pentru clienții afectați a avut loc marți, 13 ianuarie 2026, în jurul orei 19:00.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031/9031 sau 0800.877.778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, mai anunța Distrigaz.